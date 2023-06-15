Правительство Ленобласти и компания «ВКонтакте» вместе создадут экосистему цифровых сервисов

Правительство Ленинградской области и компания «ВКонтакте» вместе создадут экосистему цифровых сервисов для жителей и гостей региона, которая упростит поиск нужных услуг.

Соглашение о сотрудничестве между Ленинградской областью и компанией «ВКонтакте» подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова.

«Вместе с компанией ВКонтакте будем объединять региональные цифровые сервисы в единую экосистему и создавать удобный для людей всех возрастов портал, где можно будет найти исчерпывающую информацию по всем возникающим вопросам в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и другим», ― сказал Александр Дрозденко.