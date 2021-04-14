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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор выявлил нарушения реализации семян сельскохозяйственных растений в сетевых гипермаркетах

Россельхознадзор выявлил нарушения реализации семян сельскохозяйственных растений в сетевых гипермаркетах

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46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
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Россельхознадзор выявлил нарушения реализации семян сельскохозяйственных растений в сетевых гипермаркетах Санкт-Петербурга и Ленобласти

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведены плановые проверки в отношении сетевых гипермаркетов, осуществляющих розничную продажу семян и посадочного материала сельскохозяйственных культур на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ходе проведения 3 плановых проверок государственными инспекторами Управления проконтролировано 7 тонн семенного материала (3 497 партий), из которых 1 455 партий пакетированных семян овощных культур, посадочного материала семенного картофеля, саженцев плодово-ягодных культур находились в обороте с нарушением обязательных требований законодательства в области семеноводства. Их реализация осуществлялась без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, что является нарушением обязательных требований статьи 31 «Реализация и транспортировка партий семян» Федерального закона № 149-ФЗ «О семеноводстве».

Управлением Россельхознадзора юридические лица и ответственные должностные лица торговых комплексов по фактам выявленных нарушений привлечены к административной ответственности и по ст. 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений». Должностными лицами ведомства выдано 3 предписания об устранении нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства.

Источник: Россельхознадзор
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