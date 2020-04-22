Легендарной Корабелке 90 лет

26 апреля 1930 года приказом Высшего совета народного хозяйства СССР № 1287 за подписью Валериана Куйбышева был основан Ленинградский кораблестроительный институт (ЛКИ). Созданный, как самостоятельное высшее учебное заведение, Ленинградский кораблестроительный институт, опираясь на талант русских ученых и инженеров-кораблестроителей А. Н. Крылова, К. П. Боклевского, И. Г. Бубнова, Б. М. Малинина, стал уникальной школой кораблестроительного инженерного образования.

За 90 лет своей истории Санкт-Петербургский государственный морской технический университет выпустил десятки тысяч специалистов, в числе которых не только отечественные кораблестроители, но видные советские и российские государственные деятели, политики, а также представители отечественной культуры и искусства. Список выдающихся выпускников Корабелки

Сегодня СПбГМТУ - ведущий технический университет, который готовит кадры и проводит научные исследования в интересах судостроения, целого ряда других отраслей промышленности и национальной экономики. Корабелка – это высшая инженерная школа, здесь сохранилась классическая инженерная подготовка, успешная реализация которой совместно с использованием инновационных методик и решений, создаёт уникальную для российского образовательного пространства систему отраслевого инженерного образования, ориентированного на нужды промышленности.

В настоящее время в университете расширяется взаимодействие с судостроительной промышленностью в области подготовки и переподготовки кадров, созданы новые направления и специальности, сформирована программа модернизации учебной и научной базы и имущественного комплекса. Существенно повышен балл ЕГЭ (до 68 баллов), возрождены лучшие традиции системы образования инженеров-специалистов, увеличен (до 500 часов) объем занятий математикой и физикой, созданы условия для вовлечения учащихся в научную деятельность.

На данный момент в вузе осуществляют свою работу 7 факультетов, а также Институт военного образования и Колледж СПбГМТУ. В университете в год его 90-летия запланировано открытие нового факультета цифровых промышленных технологий, деятельность которого будет направлена на обеспечение кадрами самого современного направления развития промышленности – цифровизации. Бесспорным приоритетом работы нового факультета станет подготовка специалистов для судостроения и кораблестроения. В 2020 году объявлен приём на новую специализацию специалитета корабелов «Цифровой инжиниринг в судостроении», на новый факультет будет принято более 200 студентов разных форм обучения.

Научно-исследовательская деятельность СПбГМТУ ведется по одиннадцати основным научным направлениям, которые относятся к ряду приоритетных направлений развития науки, техники и технологий Российской Федерации. Ведущими научными центрами Корабелки на данный момент можно назвать следующие:

Институт лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ СПбГМТУ) является в настоящее время, пожалуй, самой крупной и коммерчески успешной структурой в России, занимающейся развитием аддитивных технологий. В СПбГМТУ разработан собственный технологический процесс прямого лазерного выращивания, отличающийся от прочих высокой скоростью и точностью изготовления изделий при относительно низкой себестоимости. Несколько установок уже поставлены на предприятия АО «ОДК» и АО «ОСК».

Разработка ученых ИЛИСТ СПбГМТУ вошла в ТОП-10 российских научно-технических достижений 2019 года (по версии издания «Капитал России»). Специалисты университета впервые в мире создали крупногабаритный узел авиационного двигателя с помощью аддитивных технологий.

Управление оборонных исследований и разработок (УОИР), основанное в 2009 г., занимается разработкой мультиагентной сенсорно-коммуникационной сети на морских роботизированных платформах; разработкой действующей модели автономного необитаемого подводного аппарата легкого класса, взаимодействующей с глайдерами разных типов; разработкой многофункциональных надводно-подводных аппаратов с максимальной скоростью развертывания при выполнении различных миссий в надводном и подводном положении.

Научно-производственный учебно-технологический центр, созданный в 1983 г., занимается разработкой и производством технологического оснащения для изготовления и ремонта энергетического оборудования атомных электростанций РФ, нефтегазоперерабатывающих производств и машиностроительных заводов, выпускающих теплообменное оборудование в интересах атомной промышленности и военно-промышленного комплекса для 5 000 российских предприятий, а также иностранных заказчиков в 47 странах мира, включая США, Великобританию, Нидерланды, Италию, Израиль и т.д.

Центр арктических инновационных технологий решает вопросы технологии комплексной защиты объектов морской инфраструктуры от воздействий глобального изменения климата в Арктике.

Институт информационных технологий, основанный в 2000 г., занимается исследованиями и разработкой в области создания и использования современных цифровых технологий в проектировании, постройке и эксплуатации сложной морской техники, разработкой и использованием методов и средств искусственного интеллекта в жизненном цикле сложных морских технических систем. Заказчиками института являются многие предприятия судостроения и смежных областей.

Осуществлению проводимых в университете преобразований способствуют стратегическое партнерство с ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», Госкорпорацией Росатом, АО «ОСК», АО «ОДК», огромная поддержка со стороны Совета Безопасности Российской Федерации, Минобрнауки России, Минпромторга России и Минобороны РФ. Дальнейшая успешная реализация принятого курса внесет существенный вклад в решение поставленных государственных задач по созданию сложной морской и арктической техники и обновлению ВМФ.

Летом 2019 года университет успешно прошел процедуру международной аккредитации пяти магистерских программ через Институт морского инжиниринга, науки и технологии – ИМИНТ.

Осенью 2019 года Корабелка стала победителем конкурса организаций ОПК с высокой социально-экономической эффективностью. Это высокое признание больших заслуг университета, эффективно работающего в интересах оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Ученые Корабелки также стали лауреатами первой премии «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа».

СПбГМТУ в 2019 году впервые попал в престижные рейтинги ТОП 100 лучших вузов России по версии Forbes, а также рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). Это закономерный результат труда, вложенного руководящей командой и всеми сотрудниками вуза за три года в сферу организации образовательного процесса и научной работы.

По версии «HeadHunter Северо-Запад» университет входит в тройку вузов Петербурга, выпускающих наибольшее количество топ-менеджеров. Вместе с тем, Корабелка уверенно лидирует в рейтинге высшего образования, подготовленном аналитиками издания «Деловой Петербург», как вуз с максимальной долей доходов, полученных от выполнения НИОКР.

Сегодня развитие СПбГМТУ идет быстрыми темпами, университет с оптимизмом смотрит в будущее и готов к новым достижениям в сфере научно-технического прогресса и повышения качества морского инженерного образования.