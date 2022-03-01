КТ перед пластикой носа

Ринопластика, или пластика носа — в современном мире одна из наиболее востребованных пластических операций. Даже небольшое изменение формы этой части тела будет заметно, и если операция проведена правильно, то «новый нос» будет смотреться гармоничнее, чем данный от природы.

История ринопластики насчитывает более трех тысяч лет. По сути, это первая пластическая операция, которую человечество начало практиковать вообще. Поводом к этой операции было недовольство человека своей внешностью из-за увечий, полученных в результате травм и болезней.

Сегодня ринопластика может требоваться по самым разным причинам: от того же недовольства своей внешностью до устранения врожденных аномалий развития тканей или последствий травм. Если причиной служит неприятие своего внешнего вида, доктор до назначения операции обязательно проводит ряд определенных замеров, чтобы убедиться, что такое неприятие действительно имеет физическое основание и не подразумевает дисморфофобии — острого неприятия какой-либо части своего тела без биологических причин в его основе.

Операция может быть направлена на разные части носа и их дефекты — уменьшение и изменение формы крыльев носа или его кончика, удаление горбинки, выравнивание смещенного в сторону носа и другое.

Риносептопластика — пластика носа, которая назначается по медицинским показаниям, но также затрагивает и эстетическую сторону вопроса. Процедура септопластики (без приставки «рино-» проводится в случае, если искривленная носовая перегородка служит причиной затрудненности дыхания, хронических ринитов, сильного храпа, влияющего на качество жизни пациента и его близких. Если требуется проведение септопластики и пациент также хочет изменить внешний вид и размеры носа, желательно осуществить это за одно хирургическое вмешательство.

Компьютерная томография в рамках ринопластики

Пластика носа бывает открытой и закрытой, у каждого метода есть свои сторонники и свои преимущества, здесь выбор метода остается за врачом, так как должен обуславливаться не только предпочтениями пациента, но и медицинскими показаниями.

Важно понимать, что это инвазивная операция, требующая серьезного настроя и полной осведомленности пациента о каждом этапе процедуры — подготовке, непосредственно операции, периоде восстановления.

Крайне важный этап диагностики перед ринопластикой — прохождение компьютерной томографии. Это точная неинвазивная диагностическая процедура, которая позволяет врачу увидеть все ткани носа послойно, оценить состояние костной и хрящевой ткани, обнаружить полипы, костные наросты, опухоли любой этиологии, оценить состояние пазух, скопление в них любого отделяемого.

Именно компьютерная томография помогает пластическому хирургу сделать трехмерную визуализацию нового носа на основе анатомических особенностей лицевых костей черепа пациента.

В некоторых клиниках пластической хирургии врачи не требуют прохождения КТ перед процедурой, что может привести к непредсказуемым результатам по итогам операции. Другие хирурги считают, что может быть достаточно рентгена лицевой области, но здесь стоит обратить внимание, что рентген представляет собой плоскостное изображение объемных конструкций, что не может дать полного представления об области исследования. Итогом компьютерной томографии при этом служат послойные сканы с шагом от полумиллиметра, на основе которых мощный компьютер, которым оснащен томограф, строит трехмерную визуализацию костей, хрящей и мягких тканей носа.

Если операция была сложная, с затрагиванием костных тканей носа, возможно, потребуется прохождение компьютерной томографии в ходе заживления носа. Обратите внимание, так как компьютерная томография связана с получением лучевой нагрузки, при назначении повторной КТ нужно сообщить врачу, проходили ли вы рентген, КТ или ПЭТ-КТ, курс радиотерапии в последние полгода или планируете проходить их в ближайшие полгода.

КТ пазух носа в центре КТ «Ами»

В специализированном центре «Ами» работают опытные врачи-рентгенологи, которые составят максимально информативное заключение, дадут рекомендации при их необходимости (например, посещение ЛОРа перед пластической операцией), выберут самые подходящие сканы для печати на пленке.

Сама процедура КТ проходит быстро и абсолютно безболезненно, проведение исследований только по предварительной записи гарантирует отсутствие очередей и длительного ожидания приема. Служба записи центра поможет выбрать подходящую дату и удобное время для процедуры.