Неудачная ринопластика: как избежать ошибок

Неудачная ринопластика – возможный результат при проведении операций по коррекции формы и размера носа. Оперативное вмешательство на этой зоне лица в некоторых случаях отличается от ожидаемого. Именно поэтому стоит изучить все нюансы до того, как вы отправитесь к доктору, о которых подробно описано на интернет-сайте Plastichno.com.

Что представляет собой ринопластика

Нос человека имеет сложное строение, поэтому любая коррекция этого органа требует от врача высокого профессионализма и опыта.

В ходе операции врачом корректируется форма и размер носа, и при этом сохраняется его функциональность, обеспечивающая свободное дыхание. По способу доступа вмешательства бывают:

открытые;

закрытые.

Ринопластика – одна из наиболее востребованных пластических операций.

Как определить неудачную ринопластику

К услугам пластиков обращаются те, кто хотят внести корректировку в свою внешность – устранить врожденные или приобретенные дефекты, восстановить нормальное дыхание. Окончательный результат манипуляции можно оценить только через полгода. Но в некоторых ситуациях неудовлетворительный результат заметен гораздо раньше.

Признаки неудачно проведенной операции:

неестественная форма;

боль на протяжении длительного времени;

повышенная пигментация в зоне коррекции;

асимметрия органа;

искривленная форма;

сохраняющиеся шрамы и рубцы;

непропорциональность;

отечность ;

нарушение дыхания;

утрата обоняния (частичная или полная) более 90 дней.

При этом следует учитывать, что сама по себе ринопластика считается серьезным вмешательством, в результате которого побочные эффекты возникают достаточно часто. Осложнения могут давать и применяемые импланты, которые используются для реконструкции формы.

В результате отторжения тканей образуются кисты, возникают фиброзы и атрофия. Но самую большую опасность представляют инфекции. Даже в практике опытных врачей бывают случаи, когда исход коррекции неудовлетворительный.

Кстати, много обсуждений велось о неудачной ринопластикике блогера Шпагиной, о чем даже снята серия в передаче «Пусть говорят».

Исправление формы и размера носа многие пациенты доверяют зарубежным, а не отечественным специалистам. Очень часто внимание обращается на Турцию. В интернете можно даже найти форумы, на которых девушки обмениваются впечатлениями и ищут попутчиков в сфере медицинского туризма.

Причины неудачной ринопластики

Ринопластика характеризуется высоким риском непредсказуемых и неудачных последствий. По различным оценкам он составляет от 5-15% до 30% случаев.

Выбор клиники и врача

Для того чтобы выбор был обоснованным и ответственным, необходимо очень тщательно относиться к выбору клиники. Восторженные, ничем не подкрепленные отзывы на сайте клиник могут быть простым фейком. Для уверенности в правильности выбора необходимо изучение портфолио до и после, реальные рекомендации и т.д.

Не меньшую настороженность должны вызывать и слишком низкие цены, сильно отличающиеся от средних по городу. Если есть выбор, то желательно отдавать предпочтение клиникам, которые давно существуют (лучше – более 10 лет), имеют хорошую славу.

Комплексное обследование

Пластика носа – серьезное вмешательство, перед которым пациент проходит всестороннее обследование. Врач должен подробно изучить историю болезней, ознакомиться с состоянием здоровья. Только после этого назначается операция.

Кроме консультации профильного врача, необходимы также мнения терапевта и анестезиолога. После сдачи анализов врач должен убедиться, что противопоказаний к ринопластике нет. Хирург высокой квалификации на этом этапе может спрогнозировать успешность операции.

Мотивация пациента и его сознательность

От того, чем руководствуется пациент, направляясь на операцию, тоже зависит конечный успех. Современные методики предлагают возможность оценить будущий результат на мониторе компьютера. Для этих целей служит компьютерное моделирование.

Психологическая настроенность на достойный результат – очень важный момент. Он должен подкрепляться осознанием того, как важно соблюдать все врачебные рекомендации в реабилитационный период.

Если имеются у пациента заболевания, он должен о них сообщить врачу.

Звезды, сделавшие неудачную ринопластику

В стремлении сделать свою внешность более привлекательной, многие звезды шоу-бизнеса обращаются за помощью к пластическим хирургам. По различным причинам не все подобные вмешательства проходят успешно.

Один из очевидных примеров того, что операция на носу не всегда делает человека привлекательнее – Майкл Джексон. На его счету было несколько операций, после каждой нос становился тоньше и меньше, при этом утрачивалась его функциональность, и страдал внешний вид.

В числе тех, кто в результате ринопластики получил несимметричный нос с впадинами над ноздрями – Лил Ким, исполнительница рэпа.

Не повезло с коррекцией внешности и модели Кармен Кампусано, которая появлялась на обложке легендарного журнала «Vouge» три раза.

Тори Спеллинг – американская актриса, получившая известность еще в ранней юности. Популярность к ней пришла после съемок в культовом сериале «Беверли Хиллз 90210». Несколько неудачных операций привели к тому, что нос стал выглядеть не эстетично и несимметрично.

Отзывы

"Моя операция ринопластики прошла успешно, но к ней я шла очень долго. Сомневалась, выбирала клинику и врача, много беспокоилась. Если бы не искривленная носовая перегородка, которая мне мешала нормально дышать, я бы вряд ли согласилась на операцию)."

Оксана, 28 лет, г. Москва

"Исправляла форму носа – требовалось убрать горбинку. Это было «наследие» от папы, которая создавало мне массу неудобств и привело к развитию комплексов. Сейчас уже все в порядке. Думаю, что на операцию нужно было даже раньше решиться."

Марина, 33 года, г. Калининград

Ринопластика – вмешательство сложное. В ряде случаев даже возникает необходимость повторной операции коррекции. Продуманный ответственный выбор хирурга и клинки – один из самых главных факторов, определяющих эффект ринопластики.