Рекомендации в послеоперационный период при хирургическом вмешательстве на стопе

ента новостей

02:21
Гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов продолжает лидировать на турнире «Moscow Open – 2024», набрав 6,5 очков после 7 туров, на пол-очка отстают Борис Савченко, Сергей Волков и Владимир Захарцов
23:02
Петербурженка Татьяна Гетьман вместе с Марией Бруяцкой из Ивановской области лидируют на шахматном турнире «Moscow Open – 2024», набрав по 6 из 7
17:01
На Русановской улице задержали 36-летнюю женщину со свертком запретного в рюкзаке
09:47
Отмены ЕГЭ пока не будет
09:23
Как обстоят дела с инфляцией?
00:10
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман после 5-го тура «Moscow Open – 2024» набрала 4,5 очка и входит в тройку лидеров, но впереди – партия с чемпионкой Высшей лиги Дарьей Войт
23:00
Петербургский шахматист Кирилл Шубин одержал победы в 4-м и 5-м турах «Moscow Open – 2024» и вместе с Ремизовым, Савченко и Корчмаром преследует лидирующего Цыдыпова
17:33
На бульваре Новаторов пьяный водитель бросился на сотрудников ГАИ с топором
17:23
На Полюстровском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист
14:11
Выставка «Нет повода унывать»
12:03
В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом
11:41
На Парашютной улице в ДТП автобуса с иномаркой пострадал ребенок
10:45
В Красногвардейском районе поймали подростка, ограбившего прохожего
10:32
На проспекте Ударников парню выстрелили в ногу из пневматики
09:38
Доля высокоэкологичного транспорта вырастет до 50%
09:16
Раз рыбачишь, соблюдай закон
02:15
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов набрал 3 очка за 3 тура «Moscow Open – 2024» и входит в «чёртову дюжину» лидеров турнира вместе с Савченко, Захарцовым и Звягинцевым
01:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман набрала 3 очка после 3-го тура «Moscow Open – 2024» и входит в группу лидеров турнира вместе с Гольцевой, Хафизовой, Бруяцкой и Кобозевой
23:55
Вендел то ли переходит в «Галатасарай», то ли продолжит выступления за «Зенит», Клаудиньо – на полпути во «»
22:00
Триумфальное возвращение выставки «Мусор в моих карманах»
19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
18:23
Петербургские гроссмейстеры Линчевский и Левин пока не проигрывают на шахматном турнире «Минск – 2024», посвящённом столетию Бронштейна
17:24
В Ленобласти столкнулись «Ласточка» и автомобиль «Рено». Погибли 4 человека
14:55
На бульваре Новаторов задержали стрелков по окнам из пневматики
14:43
В Петербурге пресекли незаконный оборот наркотических средств
12:28
На Лахтинском проспекте велосипедист сбил 15-летнюю девочку
12:00
На Взлетной улице байкер на раритетном мотоцикле вылетел в кювет
11:52
Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с российских YouTube-каналов
11:18
Закрывается трамвайное движение по Садовой улице
09:38
Самозанятых стало более 700 тысяч
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Осмотр и диагностика » Рекомендации в послеоперационный период при хирургическом вмешательстве на стопе

Рекомендации в послеоперационный период при хирургическом вмешательстве на стопе

0
5
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
doctoroleynik.com
После хирургической операции на стопе необходимо придерживаться ряда врачебных рекомендаций. Рассказываем о них подробнее.

Хирургические операции на стопах, голеностопных суставах требуют последующей реабилитации. Чтобы сохранить результаты лечения, необходимо следовать профессиональным рекомендациям и советам специалистов.

В первые пару недель важно соблюдать постельный режим. Допускается лишь передвижение по палате. Под ногу в лежачем положении обязательно подкладывают валик. Разрешается передвижение в специальной обуви Барука. Узнать подробнее про рекомендации после операции на стопе можно по ссылке.

Особенности ношения повязки после операции

В течение двух недель после хирургического вмешательства на голеностопном суставе необходимо носить повязку. Она изготавливается из специального эластичного бинта. Снимать повязку на протяжении четырнадцати дней категорически запрещается. Но бывают исключения. Замена проводится в следующих случаях:

  • повязка сильно промокла от крови;
  • инфекционный процесс в ране — его можно обнаружить по повышенной до 38 градусов температуре тела;
  • чрезмерный и прогрессирующий болевой синдром — с каждым днем он должен уменьшаться, а не увеличиваться. Если вы пьете все больше анальгетиков, следует обратиться к специалисту.

Врачи не рекомендуют обращаться за сменой повязки, если на ней образовалось засохшее пятно крови. Это допустимый фактор. Только при сильном кровотечении повязка подлежит замене. Для проверки шва и выполнения необходимых манипуляций следует обратиться к квалифицированному хирургу.

Что такое обувь Барука, для чего нужна?

После хирургического вмешательства, операция на стопах обязательной рекомендацией является ношение обуви Барука. Это касается и пациентов, которые находятся в палатах, и тех, кого уже выписали из стационара. Обувь Барука помогает:

  • разгрузить стопу;
  • стабилизировать положение ноги;
  • восстановить функциональность стопы после оперативного вмешательства;
  • ускорить заживление повреждений;
  • исключить нарушение целостности послеоперационного шва.

Главная задача обуви состоит в разгрузке передней части стопы — плюсны после хирургического вмешательства. Терапевтические изделия были разработаны французским ортопедом и получили его имя. Обувь Барука позволяет быстрее восстановиться после операции, обеспечивает комфортную ходьбу в период реабилитации. При ее носке отсутствуют риски неправильной постановки стопы во время движения, травмирования. При соблюдении всех врачебных рекомендаций пациенты могут рассчитывать на положительные результаты.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-08-2013, 01:42
Эндоскопическийлифтинг средней зоны лица – еще более безопасно и эффективно
19-11-2016, 17:56
Как быстро восстановиться после кесарева сечения
26-07-2015, 20:06
Ринопластика в многопрофильной клинике «Рами»
10-11-2021, 23:10
Особенности гидроколлоидных повязок
9-06-2021, 19:38
Пересадка волос: преимущества процедуры
21-06-2022, 10:27
Компьютерная томография для домашних питомцев

Происшествия на дорогах

0
125
18-07-2024, 17:23
На Полюстровском проспекте в ДТП пострадал мотоциклист
0
239
18-07-2024, 12:03
В Ленобласти женщина-водитель «Мицубиси Аутлендер» погибла в ДТП с лесовозом
0
141
18-07-2024, 11:41
На Парашютной улице в ДТП автобуса с иномаркой пострадал ребенок
0
258
17-07-2024, 19:09
На трассе «Зуево-Новая Ладога» автоледи на «Ауди Q7» насмерть сбила 13-летнюю девочку
Наверх