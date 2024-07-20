Рекомендации в послеоперационный период при хирургическом вмешательстве на стопе

Хирургические операции на стопах, голеностопных суставах требуют последующей реабилитации. Чтобы сохранить результаты лечения, необходимо следовать профессиональным рекомендациям и советам специалистов.

В первые пару недель важно соблюдать постельный режим. Допускается лишь передвижение по палате. Под ногу в лежачем положении обязательно подкладывают валик. Разрешается передвижение в специальной обуви Барука. Узнать подробнее про рекомендации после операции на стопе можно по ссылке.

Особенности ношения повязки после операции

В течение двух недель после хирургического вмешательства на голеностопном суставе необходимо носить повязку. Она изготавливается из специального эластичного бинта. Снимать повязку на протяжении четырнадцати дней категорически запрещается. Но бывают исключения. Замена проводится в следующих случаях:

повязка сильно промокла от крови;

инфекционный процесс в ране — его можно обнаружить по повышенной до 38 градусов температуре тела;

чрезмерный и прогрессирующий болевой синдром — с каждым днем он должен уменьшаться, а не увеличиваться. Если вы пьете все больше анальгетиков, следует обратиться к специалисту.

Врачи не рекомендуют обращаться за сменой повязки, если на ней образовалось засохшее пятно крови. Это допустимый фактор. Только при сильном кровотечении повязка подлежит замене. Для проверки шва и выполнения необходимых манипуляций следует обратиться к квалифицированному хирургу.

Что такое обувь Барука, для чего нужна?

После хирургического вмешательства, операция на стопах обязательной рекомендацией является ношение обуви Барука. Это касается и пациентов, которые находятся в палатах, и тех, кого уже выписали из стационара. Обувь Барука помогает:

разгрузить стопу;

стабилизировать положение ноги;

восстановить функциональность стопы после оперативного вмешательства;

ускорить заживление повреждений;

исключить нарушение целостности послеоперационного шва.

Главная задача обуви состоит в разгрузке передней части стопы — плюсны после хирургического вмешательства. Терапевтические изделия были разработаны французским ортопедом и получили его имя. Обувь Барука позволяет быстрее восстановиться после операции, обеспечивает комфортную ходьбу в период реабилитации. При ее носке отсутствуют риски неправильной постановки стопы во время движения, травмирования. При соблюдении всех врачебных рекомендаций пациенты могут рассчитывать на положительные результаты.