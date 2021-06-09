Пересадка волос: преимущества процедуры

Пересадка волос – надежный и эффективный способ лечения облысения. Проблема алопеции возникает у людей разных возрастов. Но перед проведением этой процедуры обязательно следует посоветоваться с врачом. Пересадка волос в Москве выполняется во многих клиниках.

Когда требуется процедура

У многих мужчин появляется проблема облысения, связанная с уровнем тестостерона, наследственностью. Выявить причину этого недуга у женщин труднее. Обычно у них алопеция возникает из-за гормональных изменений. Процедура пересадки выполняется у мужчин и женщин.

Благоприятный результат обеспечивается тогда, когда на висках и затылке волосы густые, а выпадение замедлилось. Чтобы узнать, можно ли выполнить пересадку, требуется проконсультироваться с врачом.

Главные плюсы

Узнав все преимущества процедуры, можно решить, подходит ли такой метод решения алопеции:

Трансплантация эффективна тогда, когда остальные виды лечения не помогают. К примеру, массаж, маски и шампуни не оказали нужного результата.

Привлекательный вид. Не стоит беспокоиться по поводу некомфортных ситуаций в компаниях, некрасивых снимков и прочих моментов.

Психологическое равновесие. Когда растут волосы, человек ощущает уверенность, ведь он выглядит намного привлекательнее.

Безболезненная процедура. Она не доставляет дискомфорт, так как выполняется под местной анестезией. При работе врача пациент может смотреть фильм или слушать музыку.

Несколько методик. Специалисты выбирают подходящий способ пересадки с учетом показаний пациента и желаемого результата.

Мало противопоказаний. Хирурги не выполняют операцию лишь при наличии серьезного недуга, истощения, когда вмешательства могут оказаться опасными.

Быстрое восстановление. Приживание фолликулов происходит быстро. На пересаженных местах вырастают красивые волосы.

Возможность устранения огромных участков облысения. Причем результат имеет естественный вид.

Волосы их области пересадки не будут выпадать. Они также растут, как и в остальных частях. Следовательно, трансплантация поможет улучшить линию роста волос. После процедуры нужно лишь соблюдать все рекомендации врача.

Через несколько недель после операции пересаженные волосы выпадают. Это нормальное явление, которое длится 50-60 дней. Спустя 3 месяца из пересаженных фолликулов растут волосы. За месяц вырастает до 1 см шевелюры.