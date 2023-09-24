Как правильно пройти МРТ: подготовка, процедура и особенности

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – один из наиболее информативных методов медицинской визуализации, позволяющий получить детальные снимки внутренних органов и тканей. Популярность данного метода растет с каждым годом, поскольку он обладает целым рядом преимуществ.
Зачем проводится МРТ
В отличие от рентгена или компьютерной томографии, МРТ использует не ионизирующее излучение, а сильное магнитное поле и радиоволны. Это позволяет получать изображения высокого разрешения, не нанося вреда здоровью пациента.
МРТ в СПб широко используется для диагностики заболеваний головного мозга, суставов, позвоночника, органов брюшной полости и малого таза. Данный метод позволяет на ранней стадии выявить опухоли, рассеянный склероз, болезни суставов и другую патологию.
Особенно показана МРТ при беременности, поскольку не несет лучевой нагрузки для плода.
Подготовка к процедуре
Перед МРТ пациент проходит необходимые анализы и консультации врача. Это нужно для исключения противопоказаний.
- За 2-3 дня до исследования рекомендуется перейти на легкую пищу, исключить продукты, вызывающие газообразование.
- За 2 часа до процедуры нельзя принимать пищу и воду.
- Перед МРТ нужно снять все металлические и электронные устройства, украшения.
Особенности подготовки зависят от области сканирования. Например, для исследования органов брюшной полости требуется очистительная клизма.
Детям до 7 лет обычно делается общий наркоз, поэтому они должны быть голодными перед процедурой.
Как проходит процедура
Само исследование проходит в несколько этапов:
- Пациента укладывают на специальный стол, который затем медленно вводят внутрь томографа.
- Для получения изображения используются сильные электромагниты, поэтому во время сканирования слышны громкие стуки. Врач предупреждает об этом.
- Важно лежать неподвижно, точно выполняя инструкции. Процедура обычно занимает 30-40 минут.
- Для уменьшения дискомфорта и беспокойства пациенту могут дать наушники.
- Детям для успокоения дают сладкий сироп. Иногда используется анестезия.
При клаустрофобии по желанию можно проводить МРТ в открытом томографе или под седацией.
Заключение
Современная МРТ – высокотехнологичный метод диагностики, помогающий на ранней стадии выявить многие заболевания. Для получения точных снимков важно правильно подготовиться и четко следовать инструкциям врача на всех этапах исследования. Хотя процедура безвредна, при проведении МРТ требуется высокая дисциплина и терпение.
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