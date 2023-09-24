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Как правильно пройти МРТ: подготовка, процедура и особенности

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Статья дает полные инструкции по подготовке к МРТ, описывает, как проходит сама процедура, объясняет правила поведения пациента, дает советы для комфортного прохождения. Разбираются особенности для

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – один из наиболее информативных методов медицинской визуализации, позволяющий получить детальные снимки внутренних органов и тканей. Популярность данного метода растет с каждым годом, поскольку он обладает целым рядом преимуществ.

Зачем проводится МРТ

В отличие от рентгена или компьютерной томографии, МРТ использует не ионизирующее излучение, а сильное магнитное поле и радиоволны. Это позволяет получать изображения высокого разрешения, не нанося вреда здоровью пациента.

МРТ в СПб широко используется для диагностики заболеваний головного мозга, суставов, позвоночника, органов брюшной полости и малого таза. Данный метод позволяет на ранней стадии выявить опухоли, рассеянный склероз, болезни суставов и другую патологию.

Особенно показана МРТ при беременности, поскольку не несет лучевой нагрузки для плода.

Подготовка к процедуре

Перед МРТ пациент проходит необходимые анализы и консультации врача. Это нужно для исключения противопоказаний.

  • За 2-3 дня до исследования рекомендуется перейти на легкую пищу, исключить продукты, вызывающие газообразование.
  • За 2 часа до процедуры нельзя принимать пищу и воду.
  • Перед МРТ нужно снять все металлические и электронные устройства, украшения.

Особенности подготовки зависят от области сканирования. Например, для исследования органов брюшной полости требуется очистительная клизма.

Детям до 7 лет обычно делается общий наркоз, поэтому они должны быть голодными перед процедурой.

Как проходит процедура

Само исследование проходит в несколько этапов:

  1. Пациента укладывают на специальный стол, который затем медленно вводят внутрь томографа.
  2. Для получения изображения используются сильные электромагниты, поэтому во время сканирования слышны громкие стуки. Врач предупреждает об этом.
  3. Важно лежать неподвижно, точно выполняя инструкции. Процедура обычно занимает 30-40 минут.
  4. Для уменьшения дискомфорта и беспокойства пациенту могут дать наушники.
  5. Детям для успокоения дают сладкий сироп. Иногда используется анестезия.

При клаустрофобии по желанию можно проводить МРТ в открытом томографе или под седацией.

Заключение

Современная МРТ – высокотехнологичный метод диагностики, помогающий на ранней стадии выявить многие заболевания. Для получения точных снимков важно правильно подготовиться и четко следовать инструкциям врача на всех этапах исследования. Хотя процедура безвредна, при проведении МРТ требуется высокая дисциплина и терпение.

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