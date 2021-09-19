5 веских причин пойти к психологу на консультацию

В современном мире, перегруженном информационными потоками, льющимися с телеэкранов, из социальных сетей и из интернета в целом, и без того размытое понимание собственной нормальности, стало еще более расплывчатым. Сегодня абсолютно нормально не высыпаться каждый день, нормально сидеть в интернете и социальных сетях часами каждый день, нормально не гулять, переедать, мало двигаться, жить в вечном стрессе, употреблять алкоголь в лошадиных дозах и вообще делать всё что угодно, лишь бы оставаться в строю и бодро шагать по жизни (или хотя бы делать вид).

Всё это заставляет нас думать, что всё у всех нас одинаковые проблемы и с ними можно жить. Логика здесь простая: «моя жизнь в целом нормальная – как у всех, я нормальный, и мне не нужна сторонняя помощь, я справлюсь со всем сам».

На деле же, годами живя в бешеном ритме в состоянии перманентного психоэмоционального перегруза и истощения, мы только усугубляем своем положение и вместо того, чтобы жить легкую, свободную, полноценную жизнь находясь при этом в полной гармонии со своим внутренним «я», мы зачастую будто тащимся по жизни с гирями, привязанными к ногам, и только и делаем, что подгоняем сами себя: «давай поднажми, сейчас не время расслабляться».

Так мы сами загоняем себя в угол и обрастаем целым ворохом психологических проблем, которые со временем становятся хроническими – тревога, стресс, постоянная усталость, неврозы, конфликты с окружением, одиночество и тоска, а после всех этих «прелестей» жизни уже и до депрессии рукой подать. И то, что своевременно можно было исправить простой беседой с профессиональным психологом, будет лечится уже тяжелыми антидепрессантами с чудовищной массой побочных эффектов.

Для того чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно просто следить за своим эмоциональным состоянием и при малейшем намеке на проблемы обращаться за консультацией к грамотному психологу. А мы подскажем, на что в первую очередь нужно обратить ваше внимание.

Узнали себя? Если так, то это повод начать искать психолога

Перечисленные ниже состояния, являются верными симптомами нарастающих психологических проблем, и на них стоит обратить самое пристальное внимание.

Вы часто или постоянно испытываете чувство тревоги. Тревожные состояния – верный признак того, что вам нужна психологическая терапия. Страхи, постоянные волнения, переживания, неуверенность в завтрашнем дне – всё это как тля пожирает вас изнутри. Найти источник этих тревог и устранить их поможет хороший психолог уже за несколько консультаций. Самостоятельно избавиться от тревожных и депрессивных состояний практически невозможно, ведь сами состояния уже лишают человека способности здраво мыслить и принимать правильные, позитивные решения, а не закапываться в свою эмоциональную яму еще глубже. Вы эмоционально не стабильны. Эмоциональные качели – веский повод задуматься над своим психологическим здоровьем. Когда радость мгновенно может смениться грустью или тоской или гневом или любым другим ярко выраженным эмоциональным состоянием, это верный знак, что вам требуется помощь профессионального психолога. Выявить причину расстройства поможет грамотная консультация. Если этого не сделать, проблемы, скорее всего, будут только усугубляться и тогда без медикаментов уже не обойтись. У вас трудности с карьерой. Вы часто конфликтуете на работе с коллегами, сотрудниками, подчиненными. Вы постоянно чувствуете себя уставшими, даже после выходных дней, вы выходите на работу абсолютно уставшими и разбитыми. Ваша работа тесно связана со стрессовыми ситуациями и часто требует переработок и спешки. Если так, то возможно вам просто нужно сменить работу или даже профессию, а может вам стоит изменить отношение к ней, в любом случае получить консультацию психолога и разобраться в этом вопросе будет не лишним. Вы чувствуете себя одинокими. Одиночество вовсе не значит, что у вас проблемы, время от времени всем требуется уединение. Одиночество становится проблемой, когда, даже будучи окруженными людьми и зачастую даже близкими, вы все равно чувствуете себя одинокими, непонятыми, чужими. Все эти ощущения ведут к еще большему разочарованию в общении с людьми и еще более глубокой замкнутости и отчужденности. Если чувство одиночества стало постоянной частью вашей жизни, пора отправляться к психологу, пока не всё не стало ещё хуже и ваши социальные коммуникации не атрофировались полностью. У вас проблемы с выстраиванием долгосрочных отношений. Если у вас мало и совсем нет друзей, если у вас сложности с созданием отношений с вашей «второй половинкой», если даже мысль о том, чтобы завести хоть сколько-нибудь долгосрочные отношения вызывает у вас дискомфорт или даже страх – всё это верные знаки, что вам требуется психологическая помощь.

Вместо заключения

Отличное психологическое здоровье – залог легкой и счастливой жизни, залог того, что вы по максимуму используете свой потенциал, свою жизненную энергию, свои таланты и умения. При всем этом, вы просто обязаны двигаться по жизни легко и радостно, а не как замученная лошадь, тянущая невыносимо тяжелую ношу.

Задумайтесь, простой поход к психологу на консультацию может в корне изменить вашу жизнь к лучшему, кардинально улучшить ее качество и подарить вам радость от жизни, которую вы, возможно, никогда и не испытывали.

Берегите себя, следите за своим здоровьем и при наличии малейших намеков на проблемы, не откладывайте визит к психологу в долгий ящик.

Источник - https://dr-zhuykov.ru/psiholog/