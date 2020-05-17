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Как выбрать клинику для имплантации зубов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Очень большое значение при имплантации зубов имеет профессионализм врача стоматолога.

Очень большое значение при имплантации зубов имеет профессионализм врача стоматолога. Но все же кроме его «золотых» рук, для высокого качества имплантации потребуется соответствующее специальное оборудование, инструмент и современная операционная. Поэтому, кроме высококлассного врача рекомендуется еще тщательно произвести выбор соответствующего медицинского центра. Выбирая лечебное заведение, которым осуществляется имплантация зубов в Москве нужно обращать внимание на определенные факторы.

Отзывы о клинике

Самый простой способ выбора клиники – это, так называемое «сарафанное радио». Нужно просто пообщаться со знакомыми и друзьями, которые обращались к стоматологам. Попытаться найти реальных клиентов, проходящих, а лучше уже прошедших лечение в выбранной клинике и выслушать их отзывы. Затем всю собранную информацию проанализировать и принять окончательное решение.

Обязательные документы частной клиники

Учреждение, особенно частная клиника, должно обязательно иметь лицензию, которая разрешает осуществлять хирургическую стоматологию. Кроме того, клиника должна иметь:

1. Пакет документов, разрешающих вести хирургический прием.

2. Отдельное помещение, предназначенное для выполнения довольно сложных хирургических манипуляций.

3. Согласие и заверенную санэпидемстанцией лицензию, которая позволяет в данном помещении заниматься стоматологическим лечением с использованием имплантатов.

Кроме этого, желательно, чтобы в выбранной клинике имелся аппарат для панорамной съемки зубов. Часто в стоматологических клиниках такие устройства отсутствуют и пациентов отправляют нередко в другие заведения.

Оборудование

Не имея определенного оборудования практически невозможно провести даже небольшую хирургическую операцию, особенно если это касается имплантации зубов. В хорошей клинике обязательно должен быть свой рентгеновский аппарат и компьютерная томография. Данное оборудование необходимо хирургу для обследования костной ткани, чтобы он мог точно рассчитать место, куда будет установлен имплантат. В последнее время в таких клиниках можно встретить, вместо привычных для всех боров, лазерные установки и компьютерное хирургическое оборудование, которое может провести операцию вместо врача.

Местоположение клиники

Естественно, что любая хирургическая операция проводится с использованием анестезии, но после установки имплантатов на протяжении определенного времени будет ощущаться некоторый дискомфорт, поэтому следует учесть и то, насколько удобно и быстро можно будет добраться домой. Кроме этого, нужно учитывать, что к специалисту, пока будет осуществляться лечение, придется обращаться несколько раз, естественно будет удобно, если клиника будет недалеко от дома.

Стоимость имплантации

Естественно, что имплантация – процедура довольно дорогостоящая и в разных стоматологических клиниках стоимость может быть с разницей от 10 до 50 тыс./руб. Но не следует останавливаться на низкой стоимости операции, ведь здесь главным мерилом будет не сумма, а качество имплантатов.

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