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Как провести свое время в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
На улицах Санкт-Петербурга можно встретить дворцы, парки, царские сады и многие другие исторические достопримечательности.

На улицах Санкт-Петербурга можно встретить дворцы, парки, царские сады и многие другие исторические достопримечательности. Однако главное в городе на Неве – его тесная связь с водной стихией. Мосты, каналы, корабли и фонтаны – это то, что привлекает путешественников со всего света.

Крейсер «Аврора» – корабль, о котором слышал каждый советский школьник. Он был свидетелем и Цусимского сражения, и Революции 1917 г. Во время войны с Японией корабль был практически уничтожен, но израненные матросы смогли перенести его домой и отреставрировать. После общения с рабочими команда «Авроры» быстро перешла на сторону Революции. 25 октября именно с этого корабля был дан сигнал к штурму Зимнего дворца: это был самый значительный выстрел в истории.

При СССР корабль вновь стал учебным. Именно сюда ходили курсанты военных училищ. В годы Великой Отечественной войны «Аврора» участвовала в обороне Ленинграда, вследствие чего была сильно повреждена. Затем, после реставрации, ее поставили у Петроградской набережной и превратили в музей.
В музее можно увидеть множество экспонатов, рассказывающих об истории корабля. Но главная реликвия – орудие, которое сделало тот легендарный выстрел. Рядом с ним находится мемориальная доска, возле которой разрешено фотографироваться. С этого места открывается чудесный вид на Неву.

Реки и каналы – это то, чем на весь мир славится Петербург. Один из самых известных водоемов города – река Фонтанка, а ее главная достопримечательность – Аничков мост, история которого началась с первых недель основания Санкт-Петербурга. Его архитектура не отличается оригинальностью, а популярным его сделали скульптуры Петра Клодта.

Скульптурная группа рассказывает о покорении жеребца человеком. Каждый бронзовый дуэт показывает один из этапов дрессировки. На мосту есть также плита, на которой остался след от артиллерийского снаряда. Эта часть достопримечательности напоминает всем об ужасах Великой Отечественной войны.
Обводный канал не кричит о роскоши Санкт-Петербурга, но имеет важнейшее историческое значение.

Он является самой крупной водной магистралью, которая соединяет Неву с Екатериноградской. Раньше по этому маршруту доставляли груз, а со временем набережную оккупировали фабрики и заводы. Жителей города до сих пор беспокоит неприятный запах, исходящий от воды. Особенно сильно он чувствуется в жаркое время года.

Обводный канал имеет не самую чистую репутацию еще и потому, что с ним связано множество легенд и тайн. Согласно историческим данным, раньше здесь жили язычники, которые приносили в жертву животных и детей. Обводный канал долгое время был излюбленным местом петербургских самоубийц.

Достопримечательности каналов и рек Санкт-Петербурга – символы его величия и богатой истории. Они привлекают и самих петербуржцев, и уроженцев России, и туристов из-за границы.

Timescanner.pro - точное время для путешественников

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