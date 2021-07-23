Что посмотреть в Карелии за 1 день

Карелия — рай на земле. Тут все не так. Леса — зеленее, озера — чище, закаты — романтичнее. Калитки — еда, а не ворота. Руны надо слушать, а не писать или читать. Ходить по тропинкам и рекам, а не по тротуару и дорогам. А уж о природе этого места можно говорить долго.

Удивительная природа Карелии

Такой природы, как в Карелии в мире не найти. Здесь можно посетить сразу два моря: Балтийское и Белое. Можно увидеть Западно-Карельскую возвышенность, моренные гряды, озы, камы, озерные котловины. Путешественников привлекают 27 тысяч рек и 60 тысяч озер. Многие из них имеют действительно уникальную воду и не менее интересные легенды о происхождении. А уж о горах, водопадах и каньонах и говорить нечего. Это надо видеть своими глазами. Вы можете посетить Карелию самостоятельно, но чтобы больше успеть увидеть и лучше узнать удивительный край, воспользуйтесь услугами профессиональных гидов. Выбрать 2-4-хдевный тур или однодневную экскурсию можно на сайте karelialove.com.

Что посмотреть в Карелии за 1 день

Даже бывалые путешественники не могут устоять перед красотой Карелии. Это незабываемое место, подходящее как для активного туризма, так и для уединения с природой. Даже если времени немного, можно обдумать маршрут и посетить пару мест за один день.

Остров Кижи

Кижи – самый волшебный и необыкновенный остров всего русского Севера. Строгий, холодный пейзаж преображен неповторимыми монументами деревянной архитектуры – поразительными церквями с резными чешуйчатыми куполами исключительной красы. То тут, то там показывается то крыша старого фермерского домика, то образ крошечной часовенки, то лопасти мельницы.

Этот карельский остров преобразовался в действующее волшебство, «живую» достопримечательность, доступную для знакомства и посещения. Многие из исторических монументов возобновляются усилиями лучших реставраторов. Другие представлены так, как есть, с перспективой все исследовать, пощупать, потрогать и на своем опыте выяснить, как проживали люди давно минувшей эпохи. За поразительную коллекцию деревянных сооружений (в особенности храмов и церквей) ЮНЕСКО внес остров Кижи, равно как и музей-заповедник, расположенный на нем, в перечень наследства мировой культуры.

Водопад Кивач

Кивач не считается самым большим в Карелии. Но по праву завоевал статус наиболее знаменитого. Без посещения этого необычного места не проходит ни одна туристическая экскурсия этого края. Гости заповедника любуются необыкновенной силой водного потока, особенно если поездка проходит весной.

Геологи же обратят внимание на следующие характерные черты:

В целом у водопада 2 основных уступа. Принимая во внимание высоту перепада (11 метров), водяной поток должен быть весьма жестким, но он смягчается серией перепадов помельче.

Дистанция между уступами — чуть меньше километра.

Основной приток — река Суна, в разлив достигающая 8 метров у подножия водопада.

Весной и летом водопад становится несколько мощнее из-за незначительного притока Суны. Данный приток слишком мал, чтобы быть действующим весь год. Он делает рельеф водопада еще более красочным.

Воды этой реки знамениты небольшой желтизной из-за значительного содержания торфа — общая отличительная черта больших рек региона. Однако ни около реки, ни в близко расположенном лесу свойственного аромата не чувствуется, воздух остается свежим и приятным в любое время года. Водопад регулярно находится «в облаке» из небольших брызг, искрящихся на солнышке и при свете луны и звезд.

Марциальные воды

Вода из них многократно подвергалась изучению, начиная с 18 столетия. Основная ценность их состоит в большой концентрации активного железа, количество которого значительно больше, чем в иных популярных железистых ключах отечественных и зарубежных курортов. Железо в воде содержится в особой двухвалентной форме, что просто усваивается организмом человека. Из 4 скважин, глубиной от 7 до 14 метров самоизливается вода разной минерализации. Помимо железа вода марциальных источников включает натрий, магний, кальций, марганец.

Гора Сампо

Сампо — именно так именовалась знаменитая мельница, приносящая счастье. Согласно легенде, ее изготовил Илмаринен в качестве выкупа за будущую супругу. По этой причине сказочная мельница досталась не населению Карелии, а ведьме, матери суженой. Сампо могла изготовить столько хлеба, соли, денег, успеха и благосостояния, что хватало на всех. После того, как мельница пропала, поселились тут нищета и болезни. Коваль заручился поддержкой друга и решил вернуть это чудо-устройство в родные края.

Практически получилось похищение, однако настигла друзей злодейка Лоухи. Во время борьбы была разбита мельница. Однако фрагменты ее, прибитые волнами к берегу, Вяйнемейнен прикопал в карельскую землю. По слухам, большая часть кусков закопано на этой самой горе Сампо. В Карелию с тех пор возвратились доход и благополучие.

Вид с горы открывается превосходный — всё Кончзеро видно как на ладони. Высота со стороны дороги небольшая— 30-40 метров. Достаточно пологая, по ней проложены туристические тропы. Почва скалистая, встречаются живописные нагромождения валунов, отшлифованных ледником. Заросшие мхами и лишайниками камни образуют фантастическую атмосферу. В сырую погоду надо быть осторожным — камешки становятся скользкими.

Вулкан Гирвас

Этот феномен находится возле одноименного поселка на расстоянии примерно 70-ти километров от столицы края. Вулкан относят к древнейшим достопримечательностям региона. С момента последней активности Гирваса прошло больше 2-х миллиардов лет. Струи горячей лавы проходили расстояние в 60-80 км. Приблизительно 3-х миллиардов лет назад данный регион Карелии представлял собой покрытую горами высотой более 6 км зону. Это был период активных вулканических процессов, оказывающих большое влияние на формирование ландшафта. Пришедшие сюда ледники «утюжили», выравнивали вершину мира. В течение столетий ландшафт претерпевал основательные изменения, превратившись со временем в практически ровную поверхность.

В настоящее время люди приезжают в Карелию, чтобы посмотреть на сохранившиеся части: склон левого конуса, поражающий воображение жерлом вулкана, размер которого 50х20 м. В кратере, оказавшимся практически целиком разрушенным под влиянием природных условий, чистая вода. Вулкан, каньон — прекрасны.

Воттоваара

Воттоваара входит в число наиболее высоких точек Карелии: каменистый массив, привлекающий странников удивительным рельефом и загадочными сооружениями из камней. Само название Воттоваара считается саамским, означает скала, а 1-ая часть означает успех, доход. Но данная теория сомнительна. Несмотря на истинное присутствие племен саам в данной стороне в давние времена, эксперты не подтвердили этого.

Наиболее вероятной считается вариант природного возникновения горы в период схода ледника, покрывавшего целую Фенноскандию – при отступлении передвигающийся ледник шлифовал и рушил горы, создавал трещины и разломы, речки и озера, образовывал уникальный ландшафт этого региона, в природное возникновение определенных особенностей которого трудно поверить.

Возникновение больших многотонных валунов "на ножках" объясняется тем, что передвигающийся ледник "забросил" их на более мелкие камешки, а почву из-под них вымыли осадки и иссушил ветер. В регионе попадаются подобные каменные группы, однако чаще всего нижняя часть уже скрыта почвой и растительностью, а сейды Воттоваары пребывают на возвышении, что позволило им сберечь собственную неповторимость видимой для наших любопытных глаз.