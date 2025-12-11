Плюсы и минусы различных типов террасной доски (ДПК и натуральное дерево)

ента новостей

На автодроме «Игора драйв» ветераны СВО получили машины для занятий адаптивным картингом
В Петербурге открылась выставка лучших дипломных работ выпускников академии им. Штиглица
В Госдуме поддержали расширение льгот для производителей электроники
В Ленобласти сотрудники ГАИ задержали распространителя синтетических наркотиков 
В Светогорске иномарка съехала в кювет. Водитель погиб
В деревне Порошкино пешеход погиб под колесами грузовика
В Петербурге задержали посетителя гипермаркета, разпылившего газ в оппонента
В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры
В центре Петербурга задержали девушку за уличный грабеж на Исполкомской улице
В Петербурге задержали "дропа" из Парголово, за обман пенсионера с улицы Лени Голикова
В Приморском районе молодой человек с ножом напал на подростка
В центре Петербурга полицейские провели рейд по пресечению фактов продажи алкоголя несовершеннолетним
В Петербурге на Правобережном рынке произошел мощный пожар площадью 1500 кв. метров
В Петербурге стартовал XV Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»
Беглов подписал постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами
В Петербурге и Ленобласти задержаны предполагаемые производители и сбытчица смертельного суррогата
В Ленобалсти иномарка насмерть сбила женщину на автодороге «Луга-Медведь»
На Московском проспекте юноша на "Жигулях" насмерть сбил велосипедиста
В Сестрорецке задержали "дропа-гастролера" из Екатеринбурга, помогавшего мошенникам обманывать пенсионеров
В Петербурге сотрудники ГАИ остановили иномарку с пьяными пассажирами и крупной партией наркотиков
В Петербурге задержали двух подозреваемых в конфликте со стрельбой на Ленской улице
В Петербурге задержали юношу стрелявшего в вагоне метро
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в убийстве 13-летней давности
В Петербурге ликвидировали "брачный бизнес" по легализации мигрантов
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
Плюсы и минусы различных типов террасной доски (ДПК и натуральное дерево)

Плюсы и минусы различных типов террасной доски (ДПК и натуральное дерево)

Алексей Морозов
Фото:
diasgroup.ru
Плюсы и минусы различных типов террасной доски (ДПК и натуральное дерево). Подробный мануал.

Террасная доска — один из ключевых элементов при создании уютной и функциональной открытой террасы, площадки или садовой дорожки. В современном строительстве и ландшафтном дизайне широко используются два основных типа материала: натуральное дерево и древесно-полимерная композитная доска (ДПК). Каждое из этих решений имеет свои преимущества и недостатки, которые важно учитывать при выборе материала для конкретных условий эксплуатации. В этой статье мы подробно рассмотрим плюсы и минусы натурального дерева и террасной доски из ДПК, а также подробно остановимся на преимуществах использования композитной доски.

Натуральное дерево: преимущества и недостатки

Плюсы натурального дерева

Эстетика и натуральность

Натуральное дерево обладает неповторимой текстурой, теплым естественным цветом и уникальными оттенками. Это создает уютную атмосферу, которая трудно воспроизвести искусственными материалами. Для ценителей натуральной красоты деревянные покрытия остаются классикой и символом стильного дизайна.

Возможность реставрации

Поврежденные участки или потертая поверхность легко восстанавливаются шлифовкой и повторной покраской. Это продлевает срок службы покрытия и позволяет изменять его внешний вид при необходимости.

Теплопроводность

В отличие от некоторых искусственных материалов, не нагревается до очень высоких температур, что повышает комфорт при ходьбе босиком.

Экологичность

При правильной обработке и уходе является экологически чистым материалом без вредных добавок.

Минусы натурального дерева

Высокая подверженность внешним воздействиям

Склонно к гниению, деформации, растрескиванию под воздействием влаги, солнечных лучей и перепадов температуры. Поэтому требует регулярного ухода и обработки специальными защитными средствами.

Требовательность к уходу

Для сохранения внешнего вида необходимо периодически наносить антисептики, пропитывать влагостойкими маслами, проводить шлифовку и покраску.

Высокая стоимость

В зависимости от породы цена натуральной доски существенно выше, чем у искусственных аналогов. Также расходы на уход и восстановление увеличивают затраты владельца.

Сложность монтажа

Требуется более аккуратная и профессиональная укладка с использованием специальных закрепляющих элементов и соблюдением дополнительных требований по вентиляции и гидроизоляции.

Древесно-полимерная композитная доска (ДПК): плюсы

1. Минимальные требования к уходу

ДПК практически не нуждается в дополнительной обработке и ежегодной окраске. Он устойчив к влаге, плесени, гниению и воздействиям насекомых. Обеспечивает сохранность внешнего вида на долгие годы при правильной эксплуатации.

2. Высокая прочность и долговечность

Современные технологии делают материал устойчивым к механическим повреждениям, царапинам и деформациям. Это особенно важно для интенсивных участков, с резкими перепадами нагрузки.

3. Отличная устойчивость к воздействию окружающей среды

Он не боится ультрафиолета, перепадов температур и влажности. Не рассыхается, не трескается и не гниет.

4. Более низкая цена и экономия ресурсов

В целом, он дешевле по сравнению с дорогостоящим натуральным деревом, а затраты на монтаж и обслуживание минимальны.

5. Удобство монтажа

Современные системы крепления позволяют укладывать быстро и без специальных навыков. Также существует возможность изготовления доски различных размеров и оттенков.

Итог: в пользу ДПК — разумный выбор для современных ландшафтных решений. Обратите внимание, что выбор материала зависит от условий эксплуатации, эстетических предпочтений и бюджета. Для тех, кто ценит долгий срок службы, комфорт и минимальный уход — использование данного материала становится очевидным преимуществом.

