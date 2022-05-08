Фасадный декор для Вашего дома. Как правильно подойти к выбору?

Современные материалы, которые применяют для отделки фасада зданий, не только выполняют декоративную роль, придавая поверхности узор, имитирующий, например, каменную кладку или лепнину из гипса. Благодаря своему составу смеси могут наделяться также защитными свойствами и служить дополнительным гидроизоляционным слоем или защитой от механического воздействия.

Разновидностей фасадного декора на данный момент существует огромное множество. Отличия могут заключаться в свойствах, составе, области и возможных условиях применения и, конечно, в цене. Как определиться с вариантом, подобрать оптимальное решение и не переплатить?

СТЕКЛОПЛАСТИК (или стеклокомпозит).

Это материал на композитной основе из сочетания стекловолокна с эпоксидной или полиэфирной смолами. Сочетание этих материалов позволяет добиться получения особо прочных и в то же время тонкостенных отделочных элементов.

Плюсы:

+ небольшой вес,

+ водонепроницаемость,

+ устойчивость к деформации,

+ длительный срок эксплуатации,

+ устойчивость к коррозии,

+ устойчивость к ультрафиолету,

+ не горюч,

+ не требует дополнительной обработки и ухода.

Минусы:

- технологически ограничен в применении: не может использоваться для ажурных карнизов, балясин, фризов и прочих похожих элементов.

АРХИБЕТОН

Архитектурный бетон представляет собой своего рода искусственный камень, т.е. специальный строительный состав из смеси цемента, песка и всевозможных добавок, который может придавать поверхности фасада дома различные текстуры.

Отделка из подобного искусственного камня не нуждается в особом уходе, имеет повышенную прочность и устойчивость к перепадам температуры. Реставрация стен производится достаточно просто.

Плюсы:

+ широкое разнообразие текстур, которые могут создавать архитектурные бетонные смеси,

+ возможность шлифовки стен, покрытых архибетоном,

+ материал подходит под окраску, долго сохраняет цвет.

Минусы:

- сравнительно большой вес материала,

- отсутствие армирования,

- высокая стоимость монтажа за счет применения специальной техники,

- элементы декора не могут иметь мелких деталей.

ГИПС

Этому виду отделочного материала, известному еще с античных времен, становится все сложнее соперничать с современными более стойкими к негативному воздействию декорами, но благодаря специальной обработке гипс и лепнина из него может быть неплохим решением для покрытия фасадов.

Декоративные элементы из гипса имеют высокую детализацию архитектурного рисунка, четкие линии. Поверхность с этим покрытием проста в реставрации и может окрашиваться.

Плюсы:

+ экологичность,

+ безопасность.

Минусы:

- большой вес,

- материал требует периодического ремонта,

- покрытие необходимо периодически обрабатывать гидрофобным раствором, чтобы избежать проникновения влаги и уберечь гипс от перепада температур.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

Покрытие представляет собой обработанный специальным защитным слоем пенопласт. Декоративные элементы, производимые из пенополистирола, характеризуются простотой форм.

Плюсы:

+ небольшой вес,

+ низкая стоимость декора,

+ не токсичен.

Минусы:

- ограниченный срок службы,

- отсутствие архитектурного разнообразия текстур и рисунков,

- отсутствие запасов прочности от механических повреждений.

Из сравнения можно сделать вывод, что стеклокомпозит и архибетон имеют более длительный срок службы и лучшую износостойкость лепнины фасадов. Стеклопластик лучше подходит для отделки там, где не требуется текстура камня, а покрытие из архитектурного бетона может иметь имитацию различных природных покрытий.