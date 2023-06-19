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Питерец.ру » Статьи » Садоводство » Грядочные доски из ДПК: что это такое и почему они лучше других материалов

Грядочные доски из ДПК: что это такое и почему они лучше других материалов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Узнайте, что такое ДПК, как он производится и какие преимущества он имеет перед другими материалами для грядок.

Если вы хотите обустроить свой сад или огород, то вам понадобятся грядочные доски. Они помогут разделить пространство, защитить растения от сорняков и вредителей, а также придать участку аккуратный и красивый вид. Но какие доски выбрать? Существует множество вариантов, но одним из самых популярных и современных является ДПК - древесно-полимерный композит. В этой статье мы расскажем вам о преимуществах и нюансах использования грядочных досок из ДПК.

Что такое ДПК и как он производится

ДПК - это материал, который состоит из древесной муки и полимеров. Древесная мука получается из отходов лесопереработки, а полимеры - из пластика или резины. Эти компоненты смешиваются и подвергаются высокому давлению и температуре, в результате чего образуется однородная масса. Из нее формуются доски различной формы, размера и цвета.

Какие преимущества у грядочных досок из ДПК

Грядочные доски из ДПК имеют ряд преимуществ перед другими материалами, такими как дерево, металл или пластик. Вот некоторые из них:

  • Долговечность. ДПК не подвержен гниению, коррозии, влаге, температурным перепадам, ультрафиолету и биологическому воздействию. Он не требует покраски, лакировки или другой обработки. Его срок службы может достигать 25-30 лет.
  • Экологичность. ДПК не выделяет токсичных веществ и не загрязняет почву. Он производится из вторичного сырья и может быть повторно переработан.
  • Эстетичность. ДПК имитирует текстуру и цвет дерева, поэтому выглядит очень естественно и гармонично. Вы можете выбрать любой оттенок, который подойдет к вашему ландшафтному дизайну.
  • Удобство. ДПК легко монтируется и демонтируется. Он не трескается, не скрипит и не колется. Он легко чистится от грязи и пыли.

Также ДПК имитирует текстуру и цвет дерева, но не подвержен его недостаткам. С его помощью вы можете сделать высокие грядки из досок, которые будут служить вам долго и надежно.

Какие нюансы нужно учитывать при использовании

Несмотря на все преимущества, грядочные доски из ДПК имеют и некоторые недостатки, которые нужно учитывать при их использовании. Вот некоторые из них:

  • Высокая стоимость. ДПК - это достаточно дорогой материал, поэтому его приобретение может потребовать значительных затрат.
  • Низкая теплопроводность. ДПК плохо проводит тепло, поэтому он может нагреваться на солнце или остывать в холодное время года. Это может повлиять на температуру почвы и рост растений.
  • Возможное деформирование. ДПК может изменять свою форму под воздействием влаги или нагрузки. Поэтому при монтаже досок нужно оставлять зазоры между ними и учитывать коэффициент линейного расширения.

Заключение

Грядочные доски из ДПК - это современный и практичный материал, который может украсить ваш сад или огород. Он имеет множество преимуществ, таких как долговечность, экологичность, эстетичность и удобство. Но он также имеет некоторые недостатки, такие как высокая стоимость, низкая теплопроводность и возможное деформирование. Поэтому при выборе и использовании грядочных досок из ДПК нужно взвешивать все за и против и учитывать все нюансы. Тогда вы сможете создать красивый и уютный уголок на своем участке.

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