С чего начинается формирование организационной структуры

ента новостей

00:53
«СКА-1946» разгромил «Тайфун» на Дальнем Востоке и добрался до важного юбилея в МХЛ
00:14
СКА крупно победил «Торпедо» со счётом 4:1, а Марат Хайруллин повторил клубный рекорд по шайбам в пустые ворота
19:30
В Петербурге открыли памятник известному российскому юристу Владимиру Даниловичу Спасовичу
17:53
Где проще найти работу?
17:35
В СПб появится ТЦ «Европа»?
15:08
В Ленобласти охотник застрелил незнакомца, напавшего на него с ножом
13:01
Для финансовых операций могут ввести период охлаждения
12:20
В Ленобласти мост через Свирь разведут на два часа для прохода вниз по реке состава судов
11:49
В Тосненском районе 32-летний мужчина погиб под колесами грузовика
11:24
В Красносельском районе велосипедист сбил 4-летнюю девочку
11:19
В Петербурге на складе кондитерского производства работник ударил другого в глаз ключом
09:26
В СПб думают о пенсионерах
08:40
Пройдет рейд по выявлению пьяных водителей
01:55
Новая ракетная система «Орешник» применена в комбинированном ударе по «Южмашу» – заявил Владимир Путин в специальном видеообращении
21:18
Вратарь Никита Серебряков и нападающий Эмиль Галимов переходят из СКА в «Авангард»
18:06
Определены самые горящие вакансии в СПБ
17:33
Что ожидает рынок недвижимости?
17:11
В Ленобласти наградили многодетных родителей
17:04
В Петербурге озвучили приоритеты семейной политики
16:43
На улице Дыбенко иномарка сбила двоих детей
14:46
В Петербурге с поличным поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с Пулковского шоссе
13:25
В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Ветеранов
12:26
В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Васи Алексеева
12:09
В Сестрорецке тушили шалаш им. В.И. Ленина
11:42
В Шушарах на маркетплейсе мужчина ударил ножом охранников
10:07
Биометрию могут использовать для поиска мошенников
10:00
Австралия вносит законопроект, ограничивающий использование социальных сетей детьми до 16 лет
09:17
Москвичи облюбовали петербургские новостройки
08:56
Петербуржцы перерабатывать не хотят
23:09
Спортсменкой года в России признана художественная гимнастка Лала Крамаренко – победительница Игр БРИКС в Казани
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 15 » С чего начинается формирование организационной структуры

С чего начинается формирование организационной структуры

0
0
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Формирование организационной структуры бизнеса начинается с определения стратегических целей компании

Формирование организационной структуры бизнеса начинается с определения стратегических целей компании, поскольку структура должна отражать основные направления её деятельности и способствовать их достижению. На этом этапе важно понять, какие функции и задачи являются ключевыми для достижения целей, будь то разработка продуктов, продажи, маркетинг или управление финансами. Определив основные направления, можно наметить структуру, которая обеспечит эффективное распределение задач и ресурсов.

Создание основных функциональных блоков

Следующим шагом является выявление и создание основных функциональных блоков. Как правило, они включают такие отделы, как производство, маркетинг, продажи, финансы и HR. В зависимости от особенностей бизнеса могут понадобиться дополнительные отделы, например, логистика, IT или юридический отдел. Каждое подразделение отвечает за определённый круг задач и подчиняется определённому уровню руководства. Важно учитывать, что каждый функциональный блок должен быть взаимосвязан с другими и поддерживать общие цели компании, а не только выполнять свои узкоспециализированные задачи.

Роли и уровни управления

Роли и уровни управления играют ключевую роль в формировании структуры. Руководители высшего звена определяют стратегию и принимают ключевые решения, тогда как менеджеры среднего звена контролируют выполнение задач в своих отделах и обеспечивают взаимодействие между ними. Структура компании может быть линейной, когда все подчиняются одному руководителю, или дивизиональной, когда каждая бизнес-единица (например, филиал или продуктовая линия) имеет своё руководство и несёт ответственность за собственные результаты. Выбор между централизованной или децентрализованной структурой зависит от масштаба компании, её продуктов и географического охвата.

Подотчётность и ответственность

При формировании структуры необходимо также продумать подотчётность и ответственность. Каждому отделу и должности нужно чётко обозначить сферу ответственности и показатели эффективности (KPI), по которым будет оцениваться их работа. Это позволяет избежать конфликтов и дублирования задач, а также помогает сотрудникам понимать, как их вклад влияет на общий результат компании. Чёткая подотчётность также способствует мотивации и повышает общую продуктивность, так как сотрудники видят связь между своими усилиями и достижениями компании.

Умение адаптироваться

Гибкость организационной структуры — ещё один важный аспект. Рынок и бизнес-среда постоянно меняются, и компании должны уметь адаптироваться. Чтобы структура была гибкой, нужно предусмотреть возможность её корректировки, например, добавления новых ролей или реорганизации существующих отделов. Гибкая структура помогает быстрее реагировать на изменения в спросе, появление новых технологий и другие внешние факторы, что поддерживает конкурентоспособность компании.

Формирование организационной структуры требует учёта корпоративной культуры и ценностей компании. Если в компании поощряется инициатива и творчество, структура может быть более горизонтальной, с упором на проектные группы и кросс-функциональное взаимодействие. Если же важны стабильность и строгий контроль, структура будет скорее вертикальной, с чётким разграничением ролей и подчинённости. Учёт корпоративной культуры при создании структуры помогает создать комфортную рабочую среду и повысить вовлечённость сотрудников, что в конечном итоге способствует росту компании.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-09-2023, 15:01
Приложения для Android: сколько может стоить их разработка
20-01-2023, 09:31
Преимущества разработки CRM для вашего бизнеса
29-10-2024, 23:34
Планирование и приоритизация задач
26-07-2024, 13:43
Оффшорные компании: от выбора юрисдикции до открытия счета - ключевые аспекты регистрации
13-09-2024, 21:22
Преимущества аутсорсинга на React: что об этом важно знать
21-04-2020, 21:25
Особенности интернет-маркетинга

Происшествия на дорогах

0
4
Вчера, 11:49
В Тосненском районе 32-летний мужчина погиб под колесами грузовика
0
4
Вчера, 11:24
В Красносельском районе велосипедист сбил 4-летнюю девочку
0
16
21-11-2024, 16:43
На улице Дыбенко иномарка сбила двоих детей
0
20
19-11-2024, 10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
Наверх