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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 15 » Как устроен кожухотрубный водоводяной подогреватель

Как устроен кожухотрубный водоводяной подогреватель

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
nnzto.ru
Кожухотрубный водоводяной подогреватель включает в себя металлический кожух, внутри которого размещены трубки, образующие пучок.

Современное теплоснабжение невозможно представить без эффективных теплообменных аппаратов. Водо-водяные подогреватели кожухотрубного типа (ВВП) – это сердце систем теплоснабжения, обеспечивающее надёжный теплообмен между контурами в котельных, тепловых пунктах и других энергетических объектах. Эти устройства стали промышленным стандартом благодаря своей неприхотливости в эксплуатации и высокому КПД теплопередачи.

Сфера использования

ВВ подогреватели предназначены для того, чтобы передать тепло от горячего носителя к нагреваемому носителю внутри системы отопления или водоснабжения. В качестве внешнего источника тепла может использоваться центральная магистраль или котел внутри автономной котельной.

Такое оборудование также используется в качестве утилизатора внутри соответствующей системы, при нагреве или охлаждении технологических сред.

Конструкционные особенности ВВП

Водоводяной подогреватель состоит из:

  • Стального корпуса.

  • Теплообменных трубок, которые соединяются в систему (в качестве материала обычно используется латунь или сталь).

  • Трубных досок с закольцованными концами трубок.

  • Штуцеров для теплоносителя.

Подогреватель работает благодаря противоточной схеме движения теплоносителей: пока по трубному пучку движется нагреваемая вода, в межтрубном пространстве циркулирует греющий теплоноситель. Такая организация потоков обеспечивает максимальный температурный напор и, как следствие, высокую интенсивность теплообмена при компактных габаритах аппарата.

Особенности процесса теплообмена в подогревателе

В кожухотрубном водоводяном подогревателе теплообмен характеризуется следующими ключевыми особенностями:

  • Противоточное движение теплоносителей: горячий и холодный потоки движутся навстречу друг другу с сопоставимыми скоростями. Такая схема обеспечивает максимальный коэффициент теплопередачи и, как следствие, высокую эффективность теплообмена.

  • Оптимизированное расположение теплообменных трубок: трубки размещены с учётом оптимального межтрубного расстояния, что позволяет компенсировать разницу температурных расширений между корпусом и трубным пучком.

  • Минимизация температурных деформаций: противоточная схема движения теплоносителей обеспечивает равномерное распределение температур по длине теплообменника, что существенно снижает термические напряжения в конструкции. Благодаря этому во многих случаях можно обойтись без установки специальных температурных компенсаторов.

Кожухотрубные водо-водяные подогреватели остаются оптимальным решением для систем теплоснабжения благодаря ряду неоспоримых преимуществ. Их простая и надёжная конструкция обеспечивает длительный срок службы – до 20 лет при правильной эксплуатации, что значительно превосходит долговечность аналогов.

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