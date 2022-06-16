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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Предпусковой подогреватель

Предпусковой подогреватель

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
sankt-peterburg.planar-russia.ru
Предпусковой подогреватель представляет собой одну из ключевых деталей двигателя.

Что такое предпусковой подогреватель

Предпусковой подогреватель представляет собой одну из ключевых деталей двигателя. По своей сути это - устройство, с помощью которого можно эффективно прогревать транспортное средство безрельсового характера, при этом не запуская его. Естественно, что чаще всего такой подогреватель применяется в не самых лучших погодных условиях в рамках предмета, с помощью которого можно облегчить последующий запуск двигателя.

Также иногда такое устройство применяется и для того, чтобы эффективно прогреть воздух в салоне транспортного средства. Сегодня такие подогреватели делятся на два основных типа:

  • Электрические подогреватели;
  • Жидкостные подогреватели.

Разница между ними заключается не только в устройстве, но еще и в принципе их работы. Так, электрические подогреватели не могут существовать автономно - для них нужна сеть, имеющая напряжение 220 В. Принцип основан на том, что жидкость охлаждающего характера постепенно прогревается за счет применения специального элемента для электрического нагрева. Далее теплая жидкость за счет законов физики поднимается наверх, а холодная, которую нужно прогреть, соответственно опускается вниз. Как только нужный уровень прогрева жидкости был достигнут, устройство само выключается. Таким образом удается избежать перегрева.

Жидкостный подогреватель работает намного сложнее. После запуска насос топливного характера подает топлива из бака авто в камеру сгорания, расположенную в самом подогревателе. Там оно смешивается с воздушной средой, также начинается горение. В результате него и образуется тепло, которое постепенно распределяется по устройство, прогревая также и двигатель.

Где приобрести предпусковой подогреватель

Приобрести предпусковой подогреватель можно в компании "SYSTEMMA". Официальный сайт данной организации находится по следующему адресу: https://planar-russia.ru/catalog/predpuskovie_podogrevateli/brand-is-binar/. Данная компания специализируется на реализации подобного рода оборудования.

В ее ассортименте можно найти действительно большое количество подогревателей от компании "Бинар". Это проверенный производитель таких элементов, который уже давно зарекомендовал себя с положительной точки зрения, производя качественные предпусковые двигательные подогреватели.

Подробнее можно узнать на официальном сайте.

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