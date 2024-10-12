Куда сходить в Кургане

Курган – город, выросший из небольшого поселения, основанного на берегу речки Тобол. На протяжении веков он прошел через многие преобразования и стал важным экономическим и культурным городом России. Уникальная история, расположение и современное развитие делают Курган одним из наиболее значимых городов Урала.

Достопримечательности

Курган славится достопримечательностями, которые несут в себе историческую и культурную ценность, предоставляя возможность близко познакомиться с историей региона.

Центральная площадь им. Ленина

Это широкая площадь в Кургане, построенная в 1950-е гг. Она является крупнейшей на Урале. В архитектурный ансамбль входит:

кинотеатр «Россия»;

драматический театр;

здание Правительства;

дворец творчества для детей и молодежи.

Собор Александра Невского

Он является не только основным православным храмом города, но и всей области. Идея его строительства возникла во второй половине XIX века, после прокладки Транссибирской железной дороги через Курган.

Храм, выполненный из красного кирпича и увенчанный сверкающими золотыми куполами, – одна из самых красивых архитектурных построек города. Рядом с собором возведена высокая колокольня. Интерьер также поражает своей красотой. Стены украшены росписью, а золоченый иконостас множеством икон.

Музей декабристов

Находится в здании, где жил Михаил Нарышкин вместе с супругой. В экспозиции более 600 предметов XIX века. Здесь можно увидеть исторические документы, предметы мебели, различную посуду, оружие и военную форму армии времен Николая I.

Курганский театр кукол «Гулливер»

Один из самых древних театров кукол в России. В настоящее время он занимает важное место в культурной жизни города и области. Коллектив театра наглядно демонстрирует, что за последние годы его творческий уровень значительно возрос. Каждый спектакль представляет собой ансамбль актерских выступлений, основанный на тонкостях взаимодействия, мастерстве кукловодов и постоянном творческом поиске.

Набережная реки Тобол

Одно из живописных мест Курган. Общая протяженность составляет около 3 км. В 2021 г. здесь была установлена ротонда, с которой открывается вид на речку. А недавно у Центрального парка открыли речной порт, где доступны в аренду катамараны, а также катера для прогулок по реке с мая по октябрь.

«Царево городище»

Это исторический комплекс, который воссоздает момент основания города. Он находится на берегу речки Тобол и включает крепостную стену с 18-метровой башней. Комплекс был построен в 2013 г. в память о первом поселении, появившемся здесь во второй половине XVII века.

Авиационный музей

Единственный на Урале музей, обладающий коллекцией авиационной техники. Основан в 1985 г., представляет как гражданские, так и военные самолеты.

Музей истории Кургана

Является частью областного краеведческого музея. Его экспозиция освещает политические, экономические, социальные и культурные аспекты развития Кургана с момента основания до 1917 г., подчеркивая значимость этого уездного города в контексте истории Сибири.

А тем, кто хочет вкусно пообедать или поужинать в Кургане, стоит посетить один из ресторанов «Япоки». Здесь можно не только заказать пиццу, но и угоститься суши, роллами, разными закусками и десертами.

Курган – это город с богатой историей. Благодаря своим достопримечательностям, музеям, паркам и насыщенной культурной жизни, он привлекает туристов и местных жителей.