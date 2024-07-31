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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 11 » Формирование ассортимента магазина оптики

Формирование ассортимента магазина оптики

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Какие нюансы следует учесть при заполнении витрины салона. Соотношение базовых, приоритетных и других товарных групп. Роль ЦА при формировании ассортимента.

Как сформировать ассортимент салона оптики

Рынок оптики является одним из наиболее динамично развивающихся направлений бизнеса. Это обусловлено тем, что размер аудитории, испытывающей потребность в коррекции зрения, неуклонно растет. Согласно прогнозам экспертов, к 2027 году 50 % населения до 40 лет будет испытывать потребность в ношении очков или контактных линз. Так как востребованность этой продукции не ограничена полом, возрастом или сезонностью, в текущих условиях у предпринимателей есть реальная возможность с выгодой инвестировать средства в новое для себя направление. Однако для достижения успеха в этом бизнесе необходимо понимать, как грамотно сформировать ассортимент салона оптики.

Классификация товаров и позиционирование

Правильно подобранный ассортимент — это основа успешного бизнеса. В салоне оптики продукцию можно разделить на четыре группы:

  • Базовые товары — составляют основу ассортимента любого розничного магазина. Например, это могут быть популярные модели очков и контактных линз, относящиеся к среднему ценовому сегменту. Изделия из базовой группы пользуются постоянным спросом у клиентов. Как правило, они составляют около 40–50 % от общего ассортимента и имеют относительно низкую маржинальность.
  • Приоритетные товары — категория изделий (часто брендовых), также пользующихся неизменным спросом. В среднем такая продукция составляет 20 % от общего числа товаров и ориентирована на клиентов с повышенными требованиями к качеству и дизайну. Эти изделия позволяют получать значительную прибыль за счет высокой наценки.
  • Сезонные товары — актуальны в течение ограниченного по времени периода. Помогают увеличить число покупателей за счет привлечения новой платежеспособной аудитории. Например, летом возрастает спрос на мужские и женские солнцезащитные очки, а с наступлением горнолыжного сезона популярностью пользуются модели с поляризацией.
  • Сопутствующие товары — являются дополнительным источником дохода. Помимо футляров и средств для ухода за очками и линзами, в этот перечень также могут входить органайзеры, фиксаторы заушников, а также брендированные аксессуары (майки, бокалы, чехлы для смартфонов и др.).

Также в процессе формирования ассортимента следует помнить о позиционировании салона. Необходимо заранее определить портрет своей целевой аудитории (возраст, гендерную принадлежность и уровень дохода), чтобы основная часть представленных на полках товаров отвечала ее потребностям. При этом не стоит отсекать потенциальных покупателей, которые выходят за рамки вашего позиционирования. Например, если вы ориентируетесь на состоятельных женщин, то помимо бестселлеров, нацеленных исключительно на представительниц прекрасного пола, в ассортименте также должны присутствовать унисекс-модели и варианты среднего ценового сегмента.

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