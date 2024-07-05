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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 09 » Правила хранения спецодежды на предприятии

Правила хранения спецодежды на предприятии

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Законом предусмотрен общий порядок эксплуатации спецодежды, ее чистки и ремонта, хранения на складе предприятия. Придерживаясь основных правил хранения, можно избежать многих проблем.

Трудовой Кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (редакция от 06 апреля 2024 г.), действующие нормы СанПиН, а также внутренние распоряжения руководства предприятия подробно регламентируют хранение рабочих костюмов. Законом предусмотрен общий порядок эксплуатации, чистки (стирки) и ремонта, складирования. Главные требования – соблюдение ППБ, надлежащее функционирование систем вентиляции, отопления. Спецодежда не становится причиной проблем, если следовать специально разработанным основам и методам.

Режимы хранения спецодежды

Безопасность превыше всего: рабочую экипировку недопустимо хранить рядом с горючими, химически опасными веществами, техникой. В помещениях крайне важно поддерживать чистоту всех поверхностей и регулярно проводить осмотры.

Сегодня для изготовления спецодежды используют натуральные и синтетические ткани, светоотражающие ленты, крепежи, молнии и кнопки с усиленными конструкциями. Срок годности каждого костюма зависит от того, правильно ли проводится его чистка или стирка, насколько точно выдерживаются режимы влажности, температуры, проветривания.

Одежду складируют с учетом профессионального назначения, сезона использования, состава ткани и т.д. В помещениях устанавливают деревянные стеллажи, полки, закрытые шкафы, системы с рейлингами и кронштейнами.

  • Для костюмов из хлопковых, шерстяных, льняных и шелковых тканей действует диапазон температур от +15°C до +25°C при влажности не выше 75%.
  • Для предметов экипировки, изготовленных из прорезиненных материалов, предусмотрено ограничение до +5°C при относительной влажности воздуха 50-70%. Расстояние до отопительных систем должно быть достаточным, поэтому чаще всего для решения задачи оборудуют отдельную комнату или отсек.
  • Хранение верхней утепленной и зимней одежды, изготовленной с добавлением натуральной шерсти и меха, также имеет свои нюансы. Головные уборы, комбинезоны, куртки и брюки выворачивают на изнаночную сторону, по всей длине изделия сгибают пополам и укладывают устойчивыми стопками на полках. Во избежание появления насекомых между вещами размещают репелленты.
  • Страховочные пояса должны быть в моментальном доступе. Располагают их в один ряд (либо вертикально, либо горизонтально). С помощью специальных составов вставки из металла, кожи и других материалов защищают от влаги, коррозии, потери эластичности.

Важно понимать, что за хранение спецодежды отвечает и работодатель, и работник. Последний обязан соблюдать правила эксплуатации костюма, не носить его после работы, следить за чистотой и отсутствием следов повреждения и износа.

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