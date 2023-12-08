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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Как выбрать зимнюю спецодежду для рабочих

Как выбрать зимнюю спецодежду для рабочих

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Рабочим самых разных специальностей, сотрудникам дорожных, городских и коммерческих служб приходится работать в любую погоду. Что нужно учесть руководителям при выборе зимней спецодежды для персонала?

При выборе зимней спецодежды важно учитывать множество факторов: ГОСТы и бюджет, условия труда и количество персонала, уровень физического здоровья работников. Спецодежда должна быть устойчива к износу – выдерживать нагрузки на разрыв, воздействие влаги, токсичных и химических веществ, частую стирку. Технологии изготовления тканей и экипировки совершенствуются и меняются, поэтому консультации производителей могут оказаться очень полезными.

  • Головные уборы, верхняя спецодежда со светоотражающими полосами, сигнальными нашивками, ярлыками и кантами обеспечат работникам безопасность в темное время суток и в сложных погодных условиях. Руководителям первого звена будет легче контролировать рабочий процесс.
  • Зимние рабочие костюмы должны соответствовать климатической зоне и классу защиты, но здесь нужно учесть, что в стандартных расчетах не учитывается повышенная влажность, штормовая погода, солнечное излучение, перепады температур. В районах СЗФО костюмы для работы на открытом воздухе можно дополнить утепленной термоодеждой, аксессуарами, СИЗ.
  • Одежда для профильных сотрудников изготавливается в точном соответствии с особенностями трудовых процессов. Обратите внимание на костюмы, куртки и брюки, стеганые жилеты с защищенными карманами и креплениями для документов, ключей, рации, а также ручного инструмента и страховочных тросов.
  • В удобной одежде легче работать – крой капюшона, проймы рукавов, шаговые швы на полукомбинезонах и брюках должны быть максимально продуманы. Утепленные модели с ветрозащитными планками, трикотажными манжетами, завышенной линией талии более удобные, а также дольше служат.
  • Головные уборы и стильная спецодежда, изготовленная из ткани в фирменных цветах, с нашивками, ярлыками, привлекает внимание и формирует впечатление о компании. При заказе партии комплектов можно выбрать ткани фирменных цветов, оговорить фасоны, способ нанесения логотипов.

Зимняя спецодежда в СПб

Если планируете покупку зимней спецодежды и СИЗ для персонала, свяжитесь с менеджерами ПКФ «ИГРЕК».

  • Линейки товаров отечественного и зарубежного производства отличаются качеством изготовления, долговечностью и современным дизайном;
  • Костюмы не сковывают движений и облегчают трудовой процесс, практичны в уходе.

Магазин предлагает варианты оплаты, скидки, оформляет доставку по СПб, области и регионам РФ. Подробную информацию можно узнать на сайте igrekpkf.ru, по телефонам: +7 (812) 329-02-55, 329-02-52, 263-05-15, а также в офисе ПКФ «ИГРЕК» по адресу: СПб, ул. Маршала Говорова, 14.

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