Как выбрать зимнюю спецодежду для рабочих

При выборе зимней спецодежды важно учитывать множество факторов: ГОСТы и бюджет, условия труда и количество персонала, уровень физического здоровья работников. Спецодежда должна быть устойчива к износу – выдерживать нагрузки на разрыв, воздействие влаги, токсичных и химических веществ, частую стирку. Технологии изготовления тканей и экипировки совершенствуются и меняются, поэтому консультации производителей могут оказаться очень полезными.

Головные уборы, верхняя спецодежда со светоотражающими полосами, сигнальными нашивками, ярлыками и кантами обеспечат работникам безопасность в темное время суток и в сложных погодных условиях. Руководителям первого звена будет легче контролировать рабочий процесс.

Зимние рабочие костюмы должны соответствовать климатической зоне и классу защиты, но здесь нужно учесть, что в стандартных расчетах не учитывается повышенная влажность, штормовая погода, солнечное излучение, перепады температур. В районах СЗФО костюмы для работы на открытом воздухе можно дополнить утепленной термоодеждой, аксессуарами, СИЗ.

Одежда для профильных сотрудников изготавливается в точном соответствии с особенностями трудовых процессов. Обратите внимание на костюмы, куртки и брюки, стеганые жилеты с защищенными карманами и креплениями для документов, ключей, рации, а также ручного инструмента и страховочных тросов.

В удобной одежде легче работать – крой капюшона, проймы рукавов, шаговые швы на полукомбинезонах и брюках должны быть максимально продуманы. Утепленные модели с ветрозащитными планками, трикотажными манжетами, завышенной линией талии более удобные, а также дольше служат.

Головные уборы и стильная спецодежда, изготовленная из ткани в фирменных цветах, с нашивками, ярлыками, привлекает внимание и формирует впечатление о компании. При заказе партии комплектов можно выбрать ткани фирменных цветов, оговорить фасоны, способ нанесения логотипов.

Зимняя спецодежда в СПб

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