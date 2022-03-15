Водоподготовка: системы обезжелезивания

Вода для обмена в водоснабжении, производстве напитков, в производственных и бытовых процессах загрязняется железом, марганцем, органическими веществами и солями жесткости. При окислении железо образует ржавчину, и из-за образования коллоидов образуется накипь. На поверхности труб, особенно в центральной сети, образуются серые отложения накипи, которые приводят к коррозии и значительному увеличению расхода воды. Угольные фильтры обладают пористой структурой, при движении воды из них в водопровод происходит осаждение частиц. Это приводит к тому, что количество отложений увеличивается, а свободный кислород не может их удалять, в результате чего образуется ржавчина на трубах. На сайте https://www.bwt.ru/catalog/vodopodgotovka/ можно заказать оборудование для водоподготовки.

Современные системы очистки

Барьеры в своей основе имеют коллоидную тонкопленочную смесь, состоящую из углеродного волокна. В ее состав входит до 95% воды, 20% активного хлора, 4% - активного угля, не более 1,5% - реагентов, которые необходимо растворить в воде.

Также вода, проходя через барьер, подвергается сильной механической очистке. Очищенная вода, состоящая из фильтра с установленным коллоидами, направляется в коммуникации водоснабжения, на очистные сооружения или в другое техническое помещение.

Системы обезжелезивания воды используются для очистки воды от железа, марганца, органических и неорганических примесей и степени очистки от этих примесей.

Их классификация происходит по разным параметрам. Различают фильтры механической очистки воды, которые очищают воду на молекулярном уровне, и фильтры биохимической очистки, очищающие воду на низком молекулярном уровне.

Технические условия

Фильтры по праву можно назвать одним из основных вспомогательных элементов водоочистного оборудования. Путем химического или механического воздействия на различные виды загрязнений, водяной фильтр очищает воду. Другими словами, он разлагает органические и неорганические загрязнители на составляющие их элементы.

Вода очищается с помощью простого бытового сифона с обыкновенным бытовым водопроводным фильтром, установленным на трубе. Конечно, в таком случае вода из водопровода будет не совсем чистой. Но только такая очищенная вода, пройдя через фильтр, станет пригодна для питья или употребления в пищу. Избыток железа может вызывать пожелтение и потемнение зубной эмали.