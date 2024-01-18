Как открыть компанию за рубежом?

Значительная часть российских компаний регистрируется в местной юрисдикции. Но у такого решения есть некоторые проблемы, особенно в санкционных реалиях: ограничения на работу с клиентами из европейских стран, трудности при приеме иностранных платежей и др. В таких условиях полезно понимать, как зарегистрировать компанию за рубежом. Это позволяет рассчитывать на выгодное налогообложение, перспективы привлечения инвестиций и низкие расходы на начальных этапах.

Выбор страны для регистрации

Перед тем, как зарегистрировать компанию удаленно, нужно разобраться с основными аспектами. Это реальная задача, которая в современных реалиях легко выполнима. Но важно правильно выбрать страну, в юрисдикции которой будет работать организаций. В этом процессе нужно учесть некоторые аспекты:

Простота для регистрации – учитываются сроки оформления, размеры государственных пошлин, сложность бюрократической системы и минимальный размер уставного капитала.

Формат налогообложения. Выгоднее выбирать страны, предлагающие льготы и пониженную систему налоговой нагрузки. Это поможет избежать дополнительных расходов.

Расходы на обслуживание юридического лица. Заранее стоит узнать о средней заработной плате в регионе, стоимости аренды помещений, банковского сопровождения, ведения бухгалтерии и др.

Наличие страны в запрещенных списках. Например, некоторые европейские банки отказываются работать с компаниями из ряда государств или усложняют процесс проверки транзакций.

Возможность оформления ВНЖ и получения статуса иммигранта. Многие предприниматели не задумываются об этом аспекте. Но подобные условия упростят регистрацию бизнеса и в дальнейшем помогут в работе.

Часто в этом процессе помогает юридическая компания, которая поможет в регистрации компании за рубежом. Среди перспективных стран для предпринимательства можно выделить:

Австралию;

Германию;

Испанию;

Италию;

Гонконг;

Литву;

Сент-Китс;

Польшу;

Таиланд и др.

Выбор зависит от самого бизнеса, его направленности и других критериев.

Как и где зарегистрировать компанию за рубежом

Перед тем, как перевести бизнес в другую страну, стоит подробно погрузиться в сам механизм регистрации. Среди основных этапов можно выделить:

Сбор документов и подготовка их соответствия требованиям определенной страны. Речь о создании клиентского профайла, подтверждение источника происхождения средств. Заполнение заявки на закрепление корпоративного названия и одобрение запроса местным регулятором, который сверит запрос с имеющейся информацией и подтвердит его правомерность. Документы направляются к регулятору выбранного государства. В некоторых случаях процесс может быть реализован в дистанционном порядке. Это удобно для многих предпринимателей, так как позволяет решить большую часть вопросов из России. Например, такая возможность предоставлена правительством Кипра. Открытие банковского счета за границей. Аренда офиса для компании. Он должен соответствовать требованиям. Получение налогового статуса. Например, для стран зоны ЕС требуется оформить VAT-номер. Он указывается в документах резидентов региона и позволяет проводить коммерческие операции. Получение сертификата налогового резидента – если требуется.

Иногда, чтобы не допустить ошибок и подробно разобраться в том, как зарегистрировать бизнес в другой стране, лучше обратиться к финансовым консультантам. Они помогут упростить процедуру и не допустить типичных ошибок.