Как открыть компанию за рубежом?

Значительная часть российских компаний регистрируется в местной юрисдикции. Но у такого решения есть некоторые проблемы, особенно в санкционных реалиях: ограничения на работу с клиентами из европейских стран, трудности при приеме иностранных платежей и др. В таких условиях полезно понимать, как зарегистрировать компанию за рубежом. Это позволяет рассчитывать на выгодное налогообложение, перспективы привлечения инвестиций и низкие расходы на начальных этапах.
Выбор страны для регистрации
Перед тем, как зарегистрировать компанию удаленно, нужно разобраться с основными аспектами. Это реальная задача, которая в современных реалиях легко выполнима. Но важно правильно выбрать страну, в юрисдикции которой будет работать организаций. В этом процессе нужно учесть некоторые аспекты:
- Простота для регистрации – учитываются сроки оформления, размеры государственных пошлин, сложность бюрократической системы и минимальный размер уставного капитала.
- Формат налогообложения. Выгоднее выбирать страны, предлагающие льготы и пониженную систему налоговой нагрузки. Это поможет избежать дополнительных расходов.
- Расходы на обслуживание юридического лица. Заранее стоит узнать о средней заработной плате в регионе, стоимости аренды помещений, банковского сопровождения, ведения бухгалтерии и др.
- Наличие страны в запрещенных списках. Например, некоторые европейские банки отказываются работать с компаниями из ряда государств или усложняют процесс проверки транзакций.
- Возможность оформления ВНЖ и получения статуса иммигранта. Многие предприниматели не задумываются об этом аспекте. Но подобные условия упростят регистрацию бизнеса и в дальнейшем помогут в работе.
Часто в этом процессе помогает юридическая компания, которая поможет в регистрации компании за рубежом. Среди перспективных стран для предпринимательства можно выделить:
- Австралию;
- Германию;
- Испанию;
- Италию;
- Гонконг;
- Литву;
- Сент-Китс;
- Польшу;
- Таиланд и др.
Выбор зависит от самого бизнеса, его направленности и других критериев.
Как и где зарегистрировать компанию за рубежом
Перед тем, как перевести бизнес в другую страну, стоит подробно погрузиться в сам механизм регистрации. Среди основных этапов можно выделить:
- Сбор документов и подготовка их соответствия требованиям определенной страны. Речь о создании клиентского профайла, подтверждение источника происхождения средств.
- Заполнение заявки на закрепление корпоративного названия и одобрение запроса местным регулятором, который сверит запрос с имеющейся информацией и подтвердит его правомерность.
- Документы направляются к регулятору выбранного государства. В некоторых случаях процесс может быть реализован в дистанционном порядке. Это удобно для многих предпринимателей, так как позволяет решить большую часть вопросов из России. Например, такая возможность предоставлена правительством Кипра.
- Открытие банковского счета за границей.
- Аренда офиса для компании. Он должен соответствовать требованиям.
- Получение налогового статуса. Например, для стран зоны ЕС требуется оформить VAT-номер. Он указывается в документах резидентов региона и позволяет проводить коммерческие операции.
- Получение сертификата налогового резидента – если требуется.
Иногда, чтобы не допустить ошибок и подробно разобраться в том, как зарегистрировать бизнес в другой стране, лучше обратиться к финансовым консультантам. Они помогут упростить процедуру и не допустить типичных ошибок.
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