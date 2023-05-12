Открытие компании в Дубае - выгодное решение

Очень многие российские бизнесмены, которые задумываются о своем будущем, выбирают в качестве места постоянного проживания Дубай, ведь ни для кого не секрет, что это город, в котором есть все возможности для развития. Шире всего они раскрываются перед теми, кто получил ризу резидента - это аналог европейского вида на жительство.

Почему же стоит выбрать именно Дубай? Во-первых, этот город входит сразу в два мировых топа - в топ-3 по безопасности и в топ-5 по комфорту. Во-вторых, виза резидента будет особенно выгодна владельцам бизнеса - здесь нет налога на прирост капитала и любое имущество, также налогами не облагаются доходы физических лиц, в том числе заработная плата. Это означает, что с привлечением квалифицированных сотрудников никаких проблем не возникнет.

Кроме того, виза резидента обеспечит предпринимателю стопроцентный вывод капитала и прибыли, но самое главное даже не это. Самым главным является возможность свободно работать с контрагентами из любого уголка мира, а также самим выходит на международный рынок, не говоря уже о доступе к иностранному капиталу. Все это открывает перед бизнесом куда более значительные перспективы, чем в том случае, если бы предприниматель работал исключительно через Россию.

Компанию в ОАЭ можно открыть удаленно - это очень удобно. А с зарегистрированной в Дубае фирмой очень просто оформить визу резидента и получить Emirates ID.

Естественно, человеку, который занимается бизнесом, неудобно самостоятельно решать все вопросы, связанные с открытием компании в ОАЭ. Но это не значит, что следует просто упускать все преимущества - можно и нужно обратиться в Makebiz, специалисты которой готовы помочь клиенту с оформлением под ключ. Чтобы зарегистрировать компанию в Дубае самым выгодным способом, профессионалы помогают с выбором экономической зоны и подходящей лицензии. Кроме того, с их помощью клиент без проблем оформляет Emirates ID и получает визу резидента, открывает корпоративный банковский счет.

Клиент, который планирует работать в Дубае, получает полную юридическую поддержку, когда возникает необходимость взаимодействовать с государственными органами. Все согласования в различных инстанциях, которые необходимы для открытия компании, он также проходит в сопровождении специалистов. В результате он получает все возможности, которые дает ему собственная компания в Дубае.