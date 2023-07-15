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Открытие компаний за рубежом. Тенденции 2023

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Какую иностранную юрисдикцию выбрать сегодня для открытия компании?

Российские предприниматели, имеющие большой опыт работы в своей стране, часто сталкиваются с большими трудностями при регистрации новой компаний или филиала за рубежом. Незнание иностранного законодательства и сложившихся международных юридических практик может стать препятствием для открытия иностранной фирмы. Кроме того, обязательно возникнет необходимость открытия банковского счета в иностранном государстве, что сопряжено с прохождением сложных и незнакомых для россиян процедур.

Без понимания важных нюансов (законов, документации, языка и т.п.) открыть компанию будет крайне сложно. Однако все эти трудности можно легко преодолеть, обратившись за помощью к профессионалам. Свои услуги по регистрации зарубежного бизнеса предлагает компания Hill Consulting – команда профессиональных юристов высокого класса. Специалисты в сфере права, налогообложения, финансов помогут вам быстро наладить бизнес-процессы за рубежом https://www.hill.ru/services/registratsiya-kompaniy-za-rubezhom-i-ikh-soprovozhdenie/.

Преимущества регистрации иностранной компании

1. Создание финансового центра: наличие компании за пределами России позволяет аккумулировать необходимые ресурсы за рубежом, что дает возможность оперативно переводить их по назначению.

2. Защита активов: активы, принадлежащие иностранной структуре, находятся под защитой международного права, что затрудняет их конфискацию в результате рейдерских захватов или необоснованных судебных исков.

3. Маркетинг: для среднего и малого бизнеса, стремящегося выйти на зарубежные рынки, позиционирование себя как солидной европейской или американской компании оказывается более выгодным.

4. Преодоление ограничений валютного контроля: создание иностранной компании позволяет снять жесткие условия, предъявляемые к российским юридическим лицам, которые зачастую трудно выполнить при работе с иностранными партнерами. Это способствует своевременному оформлению необходимых документов для осуществления внешнеэкономической деятельности.

5. Наследование, защита конфиденциальности и гибкость в распределении активов: эти вопросы могут быть решены путем создания фондов и трастов за рубежом.

6. Инвестиции в Россию: Защита как иностранных инвестиций, так и привлечение "настоящих" иностранных инвесторов, которые не решаются вкладывать средства непосредственно в Россию. Иностранные контрагенты при осуществлении инвестиционных и торговых операций чаще перечисляют деньги на счет в иностранном банке, а не в Россию.

7. Избежание санкций: выбор соответствующего места регистрации иностранной структуры позволяет обойти санкции.

Какую иностранную юрисдикцию выбрать сегодня для открытия компании?

Далеко не все страны сегодня позволяют российскому бизнесу осуществлять удаленную регистрацию компаний и открытие банковских счетов в своих финансово-кредитных учреждениях. При выборе юрисдикции для создания компании за рубежом рекомендуем учесть следующие ключевые факторы:

  • Потенциал для достижения бизнес-целей;
  • Общие налоговые обязательства;
  • Сложность управления компанией и составления отчетности;
  • Расходы, связанные с созданием компании / структуры;
  • Расходы, связанные с поддержанием компании / структуры.

Следующие юрисдикции по-прежнему лояльны к бизнес-релокантам из РФ и позволяют регистрировать компании на выгодных условиях: Сингапур, Швейцария, ОАЭ, США, Кипр, Эстония, Армения, Великобритания, Черногория, Венгрия.

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