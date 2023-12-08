Проектирование административных зданий: этапы, требования и особенности

ента новостей

15:00
11 декабря трассу «Скандинавия» перекроют шесть ра
14:36
Выставка «Рожденные пешками»
14:26
ТЮЗ им. А. А. Брянцева примет участие в юбилейном XV Международном Рождественском фестивале искусств в Новосибирске
14:17
На Васильевском острове в одном из жилых кварталов установили современное освещение
14:09
В БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт «Мы выбираем Россию»
13:26
В Петербурге задержали подозреваемого в публичном оправдании терроризма
13:18
В Петербурге задержали москвичку, подозреваемую в обмане пенсионера
13:01
В Калининском районе задаржали троих подростков, подозреваемых в разбое
12:47
В Петербурге задержали мигранта, который ограбил жителя Пскова на Невском проспекте
12:36
В центре Петербурга, в одной из коммунальных квартир застолье закончилось поножовщиной
12:31
Концерт духовой музыки «Зимний калейдоскоп»
12:25
В Калининском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 5,4 млн рублей
12:16
В Петербурге гражданка Таджикистана сожгла детям руки, заставив держать их над конфоркой
11:46
Сотрудник Комздрава получил удар ножом в глаз на проспекте Культуры
22:35
МХЛ: «СКА-1946» разгромил «Красную Армию» со счётом 6:1, а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» капитулировала перед ровесниками из «Спартака» – 1:5
22:09
СКА обыграл в Челябинске «Трактор» со счётом 3:1, Антон Бурдасов не забивает уже восемь матчей подряд
18:12
Лучших кинематографов назовут в Ленфильме
16:42
В Петербурге сотрудники УУР и УСБ пресекли противоправную деятельность группы граждан
11:24
Фотовыставка Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»
11:12
На КАД загорелся автобус с пассажирами
11:05
В Пушкине задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии мефедрона
10:59
В Кингисеппе задержали подозреваемых в квартирной краже
10:53
Полицейские задержали подозреваемую в грабеже в Кировске
10:45
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в поджоге входной двери квартиры
10:34
В Петербурге задержан 15-летний подросток, подозреваемый в обмане пожилой женщины
10:23
В центре Петербурга задержали участников массовой драки на улице Восстания
10:16
8 декабря трассу «Скандинавия» перекроют восемь раз
10:11
В Петербурге задержаны активные участники массовой драки у дома 2 по Бобыльской улице
01:19
«СКА-Нева» проиграла «Барсу» со счётом 2:3, автором победной шайбы у казанцев стал Дмитрий Архипов
00:31
Петербургское хоккейное «Динамо» продлило свою победную серию в чемпионате ВХЛ, дома обыграв ЦСК ВВС из Самары, счёт – 4:2
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 03 » Проектирование административных зданий: этапы, требования и особенности

Проектирование административных зданий: этапы, требования и особенности

0
48
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Freepik
Как проектируются административные здания - бизнес-центры, торговые центры, спорткомплексы. Основные этапы, требования и особенности в зависимости от типа объектов.

Проектирование административных зданий - процесс, требующий учета множества нюансов и особенностей. Административные объекты имеют ряд ключевых характеристик - высокая проходимость, визуальная привлекательность фасадов, разветвленная инфраструктура. При проектировании необходимо обеспечить комфорт и безопасность посетителей, соблюсти все нормы СанПиНа, подобрать конструктивные решения, максимально соответствующие климату.

Прежде чем заказать на сайте https://eneca.ru/obekty/administrativnye-zdaniya проектирование административно-бытовых зданий, рекомендуется определиться с основными параметрами и пожеланиями к будущему объекту

К административным зданиям относят бизнес-центры, офисы, торговые комплексы, спортивные объекты, здания административных учреждений. Строительство каждого вида имеет свои особенности.

Основные этапы проектирования административных зданий

Процесс создания любого административного объекта состоит из нескольких последовательных этапов.

На предпроектной стадии проводятся обследования участка - изучается рельеф местности, грунт, гидрогеология, наличие коммуникаций. Эти данные ложатся в основу будущего проекта.

Следующий шаг - разработка и утверждение технического задания заказчика. В задании прописываются все характеристики объекта, требования к его функционалу и основные параметры.

На базе задания архитекторы создают эскиз дизайн-проекта - определяют облик здания, прорабатывают фасады, планируют благоустройство территории. Параллельно формируется эскизная планировка помещений.

Следующий этап - разработка проектно-сметной документации, согласование с экспертными организациями, получение заключений и необходимых разрешений на строительство. Утвержденный проект становится основой для возведения здания.

На стадии реализации создается рабочая документация, в которой детально прописаны все аспекты строительного процесса. Она служит инструкцией для строителей.

бизнес-проектирование

Особенности проектирования различных типов административных зданий

Каждый тип административных зданий имеет свою специфику, которая обуславливает особенности проектирования:

  • Бизнес-центры и офисы. Главное требование - удобство планировки. При проектировании под конкретную компанию учитывают особенности ее работы, количество сотрудников, специфику отделов. В общих бизнес-центрах предусматривают вариативность планов этажей.
  • Торговые центры. Основные задачи проектировщиков - грамотно спланировать торговые, складские, вспомогательные зоны с учетом удобства покупателей и арендаторов.
  • Спорткомплексы - самые сложные объекты. Необходимо предусмотреть множество зон и помещений, а некоторые проектные решения зависят от видов спорта.
  • Здания административных учреждений зачастую являются архитектурными доминантами городской среды, поэтому их внешний облик тщательно прорабатывается.

Основные требования к проектированию административных зданий

К любым административным объектам предъявляется ряд универсальных требований:

  • Планировка должна быть максимально функциональна и удобна, все зоны логично взаимосвязаны. Учитывается большая проходимость зданий.
  • Инженерно-техническое обеспечение включает системы электроснабжения, вентиляции, кондиционирования, освещения, водоснабжения и канализации. Они проектируются с запасом мощности.
  • Безопасность - приоритет при проектировании. Предусматриваются пожарная сигнализация, система оповещения людей, достаточное количество эвакуационных выходов.
  • Энергоэффективность обеспечивается использованием современных теплоизоляционных и отделочных материалов, рекуперацией тепла, автоматизацией инженерных систем.

Заключение

Проектирование административных зданий представляет собой многоэтапный процесс, каждый шаг которого имеет свои нюансы. Учет всех требований и особенностей различных типов объектов позволяет создать функциональный, комфортный и безопасный проект. Продуманные на стадии проектирования решения экономят заказчику средства при последующей эксплуатации здания.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-02-2021, 23:12
Проектирование котельных
29-08-2023, 17:22
Компания Evraz Steel Box: строительство быстровозводимых зданий
7-04-2023, 23:38
Разработка проектной документации
11-02-2020, 13:01
Выставка «История архитектуры зданий культа Санкт-Петербурга в XVIII-XX веках: от барокко до модерна»
11-10-2023, 09:20
Московский проспект становится все более нарядным с художественной подсветкой
19-02-2020, 23:49
Инженерные изыскания зданий

Происшествия на дорогах

0
217
5-12-2023, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
222
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
0
347
3-12-2023, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
0
322
3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
Наверх