Такой процесс как проектирование котельных должен быть тщательно организован. Прежде чем начинать разработку проекта подобного производственного помещения, следует определиться с некоторыми основными параметрами. Первый из них - это месторасположение котельной. Она может быть отдельностоящей, пристроенной, встроенной или кровельной. Также необходимо определить вид топлива, на базе которого будут функционировать котлы. Можно выбрать газообразное топливо (природный, сжиженный, биологический газ), жидкое (мазут) и твердое (торф или угли). В дальнейшем не забывайте про техническое обслуживание газовых котельных.

Важными параметрами являются вид теплоносителя (паровой или водный) и назначение котельной. Сегодня выделяют три основных типа котельных по критерию назначения:

промышленная;

индивидуальная;

коммунальная.

Кроме того, проектировщики должны учесть наличие резервных источников тепла или электрической энергии (теплонасосы, генераторы, турбинные агрегаты).

Определив все вышеперечисленные параметры, можно получить общее представление об энергоблоке, который проектируется. Следующий этап - это определение требуемой тепловой мощности котельной, которая должна соответствовать потребностям потребителей отопления. Благодаря расчету тепловой мощности, можно подобрать соответствующее оборудование и обеспечить оптимизацию общей схемы функционирования котельной, чтобы повысить экономичность, экологичность и надежность ее работы. При проектировании складских помещений также важно изначально определить важнейшие параметры.

Составление схемы работы котельной - это самая ответственная стадия проектирования. Для ее осуществления требуются высокие профессиональные и творческие способности специалиста-проектировщика, наличие большого объема знаний и опыта в области проектирования котельных. Затем необходимо провести проработку компоновочных решений, которые позволят обеспечить высокую технологичность и комфорт в обслуживании оборудования.

Параллельно должен проводиться анализ архитектурных особенностей проекта, ориентированный на контроль соблюдения норм и требований, которые касаются площадей выбивной поверхности котельной (ограждающие конструкции, снижающие негативное воздействие ударной волны в случае газового взрыва). После подготовки проекта необходимо провести тщательные обследования зданий, где будет размещаться котельная.