Поиск фотографа в Москве: 5 вещей, которые нужно знать

Поиск фотографа в Москве — с одной стороны, максимально простая задача. Предложений множество, просто заходите на любой сайт, выбирайте любого мастера, звоните — и вот уже у вас запланирована фотосессия на выбранное время. С другой же стороны, важен не сам факт съемки (сделать парочку кадров можно и на айфон), а ее качество. И здесь ваш выбор резко сокращается, потому что действительно талантливых мастеров, выдающих стабильно хороший результат, просто исчезающе мало. Как во всем многообразии предложений выбрать фотографа, с которым будет приятно сотрудничать и к которому захочется обращаться снова и снова?
Где искать фотографа?
Итак, вы решили искать «своего» мастера. И первый вопрос, который вы себе наверняка зададите: где вообще искать? Есть ли такая платформа, на которой собираются только лучшие из лучших и где нет безответственных неопытных фотографов? К сожалению, ничего подобного пока что нет.
Именитые мастера крайне редко, только в исключительных случаях, оставляют свое резюме на сайтах-агрегаторах. В основном у каждого состоявшегося фотографа уже есть собственный сайт (например, вот такой: https://bagmutskiy.com/), и заказы принимаются напрямую. Как же в таком случае найти мастера? Ищите:
- На отзовиках: тут любители фотосессий делятся своим опытом сотрудничества.
- В социальных сетях, по хештегам: выбираете актуальный для вас тематический тег и просматриваете в популярном.
- Банально через поисковик: просто вбиваете свой запрос и получаете результат (осторожно: есть риск найти не лучшего фотографа, а просто наиболее продвигаемый сайт — так что не ограничивайтесь верхом поисковой выдачи).
Если все это вам не близко и вы хотите получить профессиональное мнение, стоит присмотреться к спискам топовых фотографов. Ежегодно формируются рейтинги вроде «100 лучших фотографов-портретистов Москвы» или «Топ-50 свадебных фотографов». Здесь оценивается профессионализм мастера, его умение работать с композицией, светом, искусственным освещением и пр.
Еще один хороший вариант — посетить тематические жанровые выставки или конкурсы. Здесь проблема в том, что все мастера представляют максимум пять-десять фотографий, а на конкурс — вообще одну-две. То есть цельного представления о творчестве художника у вас не будет. Но, возможно, глаз за что-то зацепится и вам захочется больше узнать о работах мастера. В любом случае вы получите представление о том, в каком направлении сейчас развивается фотография.
Почему YouDo, Profi и «Авито» и другие агрегаторы — это не всегда хорошая мысль?
Вернее будет сказать, это в принципе плохая мысль. В 99 % случаев вы не найдете там того, что искали, а времени потратите предостаточно. Почему?
Опытные фотографы просто не оставляют там свои резюме. У хороших мастеров уже наработана клиентская база вне сайта-агрегатора, есть много постоянных заказчиков, есть постоянный источник дохода. Причем прайс у зарекомендовавшего себя фотографа в разы выше, чем даже самая высокая цена на бирже. Отличный фотограф не сможет и не захочет конкурировать авторами с «Авито» по цене, так что ему просто нет смысла размещать там свое портфолио.
Исключение — особые ситуации, когда у мастера на сайтах-агрегаторах есть постоянные заказчики, и обе стороны давно привыкли сотрудничать таким образом. Но тогда вам нужно знать ссылку на профиль автора, чтобы найти его на бирже, а это задача ничуть не проще, чем отыскать мастера в соцсети или на сайте с отзывами.
Пять критериев выбора
Теперь, когда вы определились с площадками для поиска фотографов, пришло время сравнивать и выбирать мастеров. Вам будет проще сделать это, если обратите внимание на пять ключевых критериев.
- Опыт. Фотографам, которые снимают пару месяцев или вообще только вчера купили дорогую камеру, сразу нет.
- Отзывы. Естественно, позитивные. Если вы нашли фотографа через соцсеть, не стесняйтесь задавать вопросы клиентам, которые оставляют комментарии: так можно больше узнать об особенностях сотрудничества с мастером.
- Портфолио. И не две-три фотографии на вольную тематику, а именно «профильные» снимки. То есть, если вы ищете репортажного фотографа, например, нужны именно репортажные фото авторства этого конкретного мастера.
- Общение. Поговорите с фотохудожником, обсудите детали будущей фотосессии. Как вы себя чувствуете? Вам комфортно общаться? Вас выслушивают? Ваши идеи уважают? Вам дают совет? Если да — отлично, если нет — это не ваш мастер.
- Ваши личные впечатления. Фотограф может быть и признанным, и именитым, и заслуженным, но не нравиться лично вам. Все в порядке, ваше мнение запросто может не совпадать с мнением большинства. Просто ищите «своего» мастера, пока не найдете.
Важно, чтобы совпали все пять критериев. Если это произошло, можно только поздравить вас: перед вами фотограф мечты.
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