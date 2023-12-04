Поиск фотографа в Москве: 5 вещей, которые нужно знать

Поиск фотографа в Москве — с одной стороны, максимально простая задача. Предложений множество, просто заходите на любой сайт, выбирайте любого мастера, звоните — и вот уже у вас запланирована фотосессия на выбранное время. С другой же стороны, важен не сам факт съемки (сделать парочку кадров можно и на айфон), а ее качество. И здесь ваш выбор резко сокращается, потому что действительно талантливых мастеров, выдающих стабильно хороший результат, просто исчезающе мало. Как во всем многообразии предложений выбрать фотографа, с которым будет приятно сотрудничать и к которому захочется обращаться снова и снова?

Где искать фотографа?

Итак, вы решили искать «своего» мастера. И первый вопрос, который вы себе наверняка зададите: где вообще искать? Есть ли такая платформа, на которой собираются только лучшие из лучших и где нет безответственных неопытных фотографов? К сожалению, ничего подобного пока что нет.

Именитые мастера крайне редко, только в исключительных случаях, оставляют свое резюме на сайтах-агрегаторах. В основном у каждого состоявшегося фотографа уже есть собственный сайт (например, вот такой: https://bagmutskiy.com/), и заказы принимаются напрямую. Как же в таком случае найти мастера? Ищите:

На отзовиках: тут любители фотосессий делятся своим опытом сотрудничества.

В социальных сетях, по хештегам: выбираете актуальный для вас тематический тег и просматриваете в популярном.

Банально через поисковик: просто вбиваете свой запрос и получаете результат (осторожно: есть риск найти не лучшего фотографа, а просто наиболее продвигаемый сайт — так что не ограничивайтесь верхом поисковой выдачи).

Если все это вам не близко и вы хотите получить профессиональное мнение, стоит присмотреться к спискам топовых фотографов. Ежегодно формируются рейтинги вроде «100 лучших фотографов-портретистов Москвы» или «Топ-50 свадебных фотографов». Здесь оценивается профессионализм мастера, его умение работать с композицией, светом, искусственным освещением и пр.

Еще один хороший вариант — посетить тематические жанровые выставки или конкурсы. Здесь проблема в том, что все мастера представляют максимум пять-десять фотографий, а на конкурс — вообще одну-две. То есть цельного представления о творчестве художника у вас не будет. Но, возможно, глаз за что-то зацепится и вам захочется больше узнать о работах мастера. В любом случае вы получите представление о том, в каком направлении сейчас развивается фотография.

Почему YouDo, Profi и «Авито» и другие агрегаторы — это не всегда хорошая мысль?

Вернее будет сказать, это в принципе плохая мысль. В 99 % случаев вы не найдете там того, что искали, а времени потратите предостаточно. Почему?

Опытные фотографы просто не оставляют там свои резюме. У хороших мастеров уже наработана клиентская база вне сайта-агрегатора, есть много постоянных заказчиков, есть постоянный источник дохода. Причем прайс у зарекомендовавшего себя фотографа в разы выше, чем даже самая высокая цена на бирже. Отличный фотограф не сможет и не захочет конкурировать авторами с «Авито» по цене, так что ему просто нет смысла размещать там свое портфолио.

Исключение — особые ситуации, когда у мастера на сайтах-агрегаторах есть постоянные заказчики, и обе стороны давно привыкли сотрудничать таким образом. Но тогда вам нужно знать ссылку на профиль автора, чтобы найти его на бирже, а это задача ничуть не проще, чем отыскать мастера в соцсети или на сайте с отзывами.

Пять критериев выбора

Теперь, когда вы определились с площадками для поиска фотографов, пришло время сравнивать и выбирать мастеров. Вам будет проще сделать это, если обратите внимание на пять ключевых критериев.

Опыт. Фотографам, которые снимают пару месяцев или вообще только вчера купили дорогую камеру, сразу нет.

Отзывы. Естественно, позитивные. Если вы нашли фотографа через соцсеть, не стесняйтесь задавать вопросы клиентам, которые оставляют комментарии: так можно больше узнать об особенностях сотрудничества с мастером.

Портфолио. И не две-три фотографии на вольную тематику, а именно «профильные» снимки. То есть, если вы ищете репортажного фотографа, например, нужны именно репортажные фото авторства этого конкретного мастера.

Общение. Поговорите с фотохудожником, обсудите детали будущей фотосессии. Как вы себя чувствуете? Вам комфортно общаться? Вас выслушивают? Ваши идеи уважают? Вам дают совет? Если да — отлично, если нет — это не ваш мастер.

Ваши личные впечатления. Фотограф может быть и признанным, и именитым, и заслуженным, но не нравиться лично вам. Все в порядке, ваше мнение запросто может не совпадать с мнением большинства. Просто ищите «своего» мастера, пока не найдете.

Важно, чтобы совпали все пять критериев. Если это произошло, можно только поздравить вас: перед вами фотограф мечты.