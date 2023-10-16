Мультипликатор или безынерционка: как выбрать идеальную катушку для конкретных условий ловли

Выходя на рыбалку, каждый спиннингист сталкивается с непростым выбором - какую катушку взять с собой, мультипликаторную или безынерционную? Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Давайте разберемся, в каких ситуациях стоит отдать предпочтение той или иной катушке.

Конструкция мультипликаторной катушки: сложный механизм для точности и контроля

Мультипликаторная катушка - довольно сложное устройство. В ее основе лежит подвижная шпуля, на которую наматывается леска. При забросе шпуля раскручивается, выпуская леску. Затем спиннингист вручную подматывает леску с помощью рукоятки, приводящей в действие редуктор.

Отличительная особенность такой катушки - наличие редуктора. Он позволяет сделать гораздо большее количество оборотов шпули, чем оборотов рукоятки. Как правило, один оборот рукоятки дает от 3 до 10 оборотов шпули. Это значительно ускоряет подмотку лески.

Другая важная деталь - тормозная система. Она необходима, чтобы контролировать вращение шпули при забросе и не допустить образования "бороды". Как правило, используется комбинация механического и динамического тормозов. Первый создает постоянное трение, второй - тормозит сильнее при большей скорости вращения.

Благодаря такой конструкции мультипликаторная катушка обеспечивает высокий уровень контроля над леской. При забросе спиннингист может регулировать скорость ее выбега, а при подмотке - быстро и аккуратно сматывать обратно. Это особенно ценно при работе с монофильными лесками.

Суть безынерционной катушки - предельная простота

В отличие от мультипликаторной, безынерционная катушка - очень простое устройство. У нее нет редуктора и сложных тормозных систем. Шпуля неподвижна и расположена под прямым углом к оси удилища. При забросе леска просто слетает с неподвижной шпули, продеваясь через кольца.

Главное достоинство такой конструкции - предельная простота и надежность. В безынерционной катушке практически нет деталей, которые могут сломаться. Она неприхотлива в обслуживании и может работать годами без поломок.

Также безынерционная катушка отлично справляется с плетеными шнурами, обеспечивая им свободный полет. В отличие от монофильной лески, шнур практически не создает сопротивления при продевании через кольца.

Но полное отсутствие тормозов не позволяет точно контролировать выбег лески. Приходится полагаться только на инерцию вращения шпули. Это ограничивает возможности безынерционных катушек при работе с лесками.

Преимущества каждой катушки в разных условиях ловли

Исходя из этих характеристик, можно определить условия, в которых предпочтительно использовать мультипликаторную или безынерционную катушку.

Когда лучше выбрать мультипликаторную катушку:

при ловле монофильными лесками, особенно в зарослях и закоряженных местах, где важен контроль над леской;

для точной доставки приманки в нужную точку, например при ловле на оснастки техасского и каролинского типа;

когда важно совершать дальние забросы, так как монофильная леска на мультипликаторе летит дальше, чем шнур на безынерционке;

при использовании приманок, требующих четкого контроля проводки, например, некоторых моделей воблеров.

Когда лучше отдать предпочтение безынерционной катушке:

для плетеных лесок, которые идеально совместимы с безынерционной катушкой;

при ловле ультралайтовыми приманками, для которых важна максимальная дальность заброса;

когда нужна универсальная надежная катушка для самых разных условий ловли;

для начинающих спиннингистов, которым проще освоить принцип работы безынерционной катушки;

с учетом более доступной цены по сравнению с мультипликаторными моделями.

Вывод: правильный выбор зависит от условий ловли

Подводя итог, можно сказать, что оба типа катушек имеют свою область применения, в которой максимально эффективны. Мультипликаторная лучше подходит для работы с монофильными лесками и позволяет точно контролировать приманку. Безынерционная предпочтительна с плетеными шнурами и обладает большей универсальностью.

Поэтому, выбирая катушку для конкретной рыбалки, следует в первую очередь учитывать условия ловли, тип используемой лески и поставленные задачи. Тогда можно быть уверенным, что выбранная модель будет оптимально соответствовать предстоящей рыбалке и поможет добиться успеха.