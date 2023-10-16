Мультипликатор или безынерционка: как выбрать идеальную катушку для конкретных условий ловли

ента новостей

02:30
Председатель Горизбиркома Максим Мейксин открыл первый региональный шахматный турнир на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии и сыграл партию с гроссмейстером
01:19
СКА разгромил «Адмирал», при этом Артемий Плешков не пропустил, а «Торпедо» разгромлено «Северсталью»
21:29
Выставка фоторабот известного кинооператора Дмитрия Долинина - «Пунктир»
17:51
Волейбольный «Зенит» и «Динамо-ЛО» из Ленобласти начали новый сезон Суперлиги с побед
17:33
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на 7 дней ограничат пропускную способность
17:27
В Петербурге пройдет ежегодная акция памяти павших воинов России «Дни белых журавлей»
17:19
В Ленобласти водитель иномарки скончался влетев в опору ЛЭП
14:11
На Новоприозерском шоссе в массовом ДТП погибла женщина
13:01
В центре водных видов спорта «Невская волна» отремонтировали прыжковый бассейн
12:51
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 60-летнего мужчину
12:48
В Кировском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
12:44
В Гатчине конфликт на парковке закончился стрельбой из травмата
12:41
В Московсом районе задаржали похитителя «Лада Приоры»
12:38
Россиян предупреждают о новой уловке телефонных аферистов
12:35
В Петербурге задержали лжегазовщика, обокравшего пенсионерку
12:30
На трассе«Скандинавия» три раза полностью перекроют движение
12:27
В центре Петербурга конфликт отца с сыном закончился поножовщиной
01:39
Красноярский «Сокол» крупно победил петербургское хоккейное «Динамо» в матче чемпионата ВХЛ – 4:1, впереди у динамовцев – выезд в Норильск
01:13
«Звезда» Дмитрия Комбарова разгромлена володогскими динамовцами со счётом 1:4, петербургское футбольное «Динамо» проиграло третий матч подряд
00:48
Вратарь «СКА-1946» Герасимюк не пропустил от «Русских Витязей», а «молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» победила клуб из Бобруйска
20:51
«Алания» победила «Ленинградец», в воротах которого впервые в сезоне – 2023/2024 сыграл Андрей Зайцев
18:08
«СКА-Нева» в очередном матче чемпионата ВХЛ проиграла «Зауралью» со счётом 1:2, единственную шайбу забросил Матвей Кабуш
17:33
Волейбольная «Ленинградка» легко победила в Минске, лучшую результативность показали Анастасия Гарелик и Анастасия Чернова
11:58
Пенсионерка из Вырицы отдала мошенникам миллион рублей
11:44
Во Фрунзенском районе иномарка насмерть сбила женщину на переходе
11:40
В ДТП в Приозерске пострадал 8-летний пассажир иномарки
11:32
В Приморском районе в ДТП пострадал 11-летний пассажир иномарки
23:10
Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв
22:41
Баскетбольный «Зенит» победил «Астану» на стадионе «Велотрек Сарыарка» со счётом 78:69, Хэмм набросал бывшему клубу 20 очков
17:33
В Красногвардейском районе задержали дроп-курьра, забравшего у пенсионерки 1млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 02 » Мультипликатор или безынерционка: как выбрать идеальную катушку для конкретных условий ловли

Мультипликатор или безынерционка: как выбрать идеальную катушку для конкретных условий ловли

0
44
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Telegram
В статье детально разбираются особенности и отличия мультипликаторных и безынерционных катушек.

Выходя на рыбалку, каждый спиннингист сталкивается с непростым выбором - какую катушку взять с собой, мультипликаторную или безынерционную? Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Давайте разберемся, в каких ситуациях стоит отдать предпочтение той или иной катушке.

Конструкция мультипликаторной катушки: сложный механизм для точности и контроля

Мультипликаторная катушка - довольно сложное устройство. В ее основе лежит подвижная шпуля, на которую наматывается леска. При забросе шпуля раскручивается, выпуская леску. Затем спиннингист вручную подматывает леску с помощью рукоятки, приводящей в действие редуктор.

Отличительная особенность такой катушки - наличие редуктора. Он позволяет сделать гораздо большее количество оборотов шпули, чем оборотов рукоятки. Как правило, один оборот рукоятки дает от 3 до 10 оборотов шпули. Это значительно ускоряет подмотку лески.

Другая важная деталь - тормозная система. Она необходима, чтобы контролировать вращение шпули при забросе и не допустить образования "бороды". Как правило, используется комбинация механического и динамического тормозов. Первый создает постоянное трение, второй - тормозит сильнее при большей скорости вращения.

Благодаря такой конструкции мультипликаторная катушка обеспечивает высокий уровень контроля над леской. При забросе спиннингист может регулировать скорость ее выбега, а при подмотке - быстро и аккуратно сматывать обратно. Это особенно ценно при работе с монофильными лесками.

Суть безынерционной катушки - предельная простота

В отличие от мультипликаторной, безынерционная катушка - очень простое устройство. У нее нет редуктора и сложных тормозных систем. Шпуля неподвижна и расположена под прямым углом к оси удилища. При забросе леска просто слетает с неподвижной шпули, продеваясь через кольца.

Главное достоинство такой конструкции - предельная простота и надежность. В безынерционной катушке практически нет деталей, которые могут сломаться. Она неприхотлива в обслуживании и может работать годами без поломок.

Также безынерционная катушка отлично справляется с плетеными шнурами, обеспечивая им свободный полет. В отличие от монофильной лески, шнур практически не создает сопротивления при продевании через кольца.

Но полное отсутствие тормозов не позволяет точно контролировать выбег лески. Приходится полагаться только на инерцию вращения шпули. Это ограничивает возможности безынерционных катушек при работе с лесками.

Преимущества каждой катушки в разных условиях ловли

Исходя из этих характеристик, можно определить условия, в которых предпочтительно использовать мультипликаторную или безынерционную катушку.

Когда лучше выбрать мультипликаторную катушку:

  • при ловле монофильными лесками, особенно в зарослях и закоряженных местах, где важен контроль над леской;
  • для точной доставки приманки в нужную точку, например при ловле на оснастки техасского и каролинского типа;
  • когда важно совершать дальние забросы, так как монофильная леска на мультипликаторе летит дальше, чем шнур на безынерционке;
  • при использовании приманок, требующих четкого контроля проводки, например, некоторых моделей воблеров.

Когда лучше отдать предпочтение безынерционной катушке:

  • для плетеных лесок, которые идеально совместимы с безынерционной катушкой;
  • при ловле ультралайтовыми приманками, для которых важна максимальная дальность заброса;
  • когда нужна универсальная надежная катушка для самых разных условий ловли;
  • для начинающих спиннингистов, которым проще освоить принцип работы безынерционной катушки;
  • с учетом более доступной цены по сравнению с мультипликаторными моделями.

Вывод: правильный выбор зависит от условий ловли

Подводя итог, можно сказать, что оба типа катушек имеют свою область применения, в которой максимально эффективны. Мультипликаторная лучше подходит для работы с монофильными лесками и позволяет точно контролировать приманку. Безынерционная предпочтительна с плетеными шнурами и обладает большей универсальностью.

Поэтому, выбирая катушку для конкретной рыбалки, следует в первую очередь учитывать условия ловли, тип используемой лески и поставленные задачи. Тогда можно быть уверенным, что выбранная модель будет оптимально соответствовать предстоящей рыбалке и поможет добиться успеха.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-12-2014, 16:22
Как выбрать удочку для зимней рыбалки?
21-04-2019, 00:39
Самые надежные гаражные ворота
21-09-2016, 00:30
Выбор спиннингового удилища
10-06-2019, 21:37
Швейный цех: какое оборудование используют
18-04-2016, 00:19
Какую стиральную машину лучше выбрать?
29-08-2016, 01:08
Что такое редуктор? Характеристики. Виды

Происшествия на дорогах

0
85
Вчера, 17:19
В Ленобласти водитель иномарки скончался влетев в опору ЛЭП
0
146
Вчера, 14:11
На Новоприозерском шоссе в массовом ДТП погибла женщина
0
147
Вчера, 12:51
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 60-летнего мужчину
0
110
Вчера, 12:48
В Кировском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
Наверх