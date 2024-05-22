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Питерец.ру » Статьи » Разное » Григорий Ефимович Распутин: жизнь и влияние на Россию

Григорий Ефимович Распутин: жизнь и влияние на Россию

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34
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
ru.ruwiki.ru
Григорий Ефимович Распутин родился 21 января 1869 года в обычной крестьянской семье

Григорий Ефимович Распутин родился 21 января 1869 года в обычной крестьянской семье, которая проживала в селе Покровском в Тюменской области. Он стал четвертым ребенком своих родителей и сумел выжить, чего нельзя сказать о его братьях и сестрах, которые умерли в младенчестве. Григорий с ранних лет отличался слабым здоровьем и склонностью к уединению, что выделяло его среди других детей.

Из-за отсутствия школы в родном селе, Распутин не смог получить образование, поэтому очень плохо писал и читал. Его детство прошло в постоянной работе, связанной с хозяйством. Повзрослев, Григорий увлекся посещением святых мест, в которые ходил пешком.

Личная жизнь и семья

В 1890 году Распутин решил жениться на крестьянке из своей же деревни, которую звали Прасковья Фёдоровна. Спустя время, у них появилось на свет трое детей, которые стлали важной частью жизни Григория. Несмотря на скитания и паломничества, отец всегда возвращался к ним. Прасковья поддерживала мужа, несмотря на его частые и долгие отлучки.

Пророк и целитель

К 1902 году Распутин стал известен как уважаемый святой старец и целитель. Он славился способностью исцелять нервные расстройства, головные боли, бессонницу и останавливать кровотечения. Люди верили, что Григорий обладает даром внушения и может воздействовать на психическое и физическое состояние человека. Эти качества привлекли к нему внимание и приверженцев среди различных слоёв общества.

Влияние на императорскую семью

Распутин приобрёл значительное влияние на семью российского императора Николая II, особенно на императрицу Александру Фёдоровну. Его уникальные методы лечения оказались эффективными для наследника престола, царевича Алексея, страдающего от гемофилии. Считается, что Григорий мог успокаивать боли царевича и предотвращать приступы болезни, от которых была бессильна современная медицина. Распутин рекомендовал отказаться от лекарств, что, как позже выяснилось, было оправдано, так как многие препараты, включая аспирин, разжижали кровь, что было опасно при гемофилии.

Григорий Распутин имел влияние не только на императорскую семью, но и на государственные дела. Некоторые историки утверждают, что он мог рекомендовать и назначать высокопоставленных чиновников, что вызывало негодование среди политической элиты. Его советы и предсказания принимались императором и императрицей всерьёз, что делало его одной из самых влиятельных фигур того времени.

Заговор и убийство

Убийство Распутина стало результатом заговора представителей высшей аристократии, недовольных его влиянием на царскую семью и государственные дела. В ночь на 17 (30) декабря 1916 года Григорий был убит. В заговоре участвовал британский офицер разведки, что добавило делу международный резонанс. Смерть Распутина не только потрясла царскую семью, но и вызвала широкое обсуждение в обществе.

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