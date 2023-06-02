Винтовые сваи 76 мм: виды и назначение

В числе достоинств свайной технологии — в том числе и универсальность применения для объектов любых размеров и весовой нагрузки. Ассортиментный ряд предлагает ряд недорогих и легких изделий, где винтовые сваи 76 мм занимают вторую позицию. Они имеют малый вес и компактные размеры, что делает очень простой и удобной их транспортировку и установку. Продукция заводского выпуска отличается еще и усиленными эксплуатационными характеристиками. Это происходит благодаря нескольким факторам: использование качественного сырья (новый металлопрокат стали Ст-20), отработанный технологический процесс (разделение на узкоспециализированные операции), обработка на установках автоматического типа (точное соответствие размерам), стойкое антикоррозийное покрытие (нанесение только после зачистки поверхности). Заводские изделия проходят процедуру сертификации перед поступлением на склад, поэтому потребителю предлагаются только те столбы, которые на 100% соответствуют указанным в спецификациях характеристикам.

Особенности конструкции и применения

Строение винтовой сваи аналогично у всех моделей — это бесшовная труба с острым наконечником снизу, на котором сваркой закреплена спиральная лопасть. Главный параметр — типоразмер (Ø ствола), который обеспечивает определенную несущую способность. Для СВС 76 она достигает 1,5 т на 1 единицу. В пределах одной категории (СВС 76) модели могут отличаться по:

Длине ствола. Стандартные значения для всех небольших типоразмеров 1,5-4,5 м, но при необходимости могут использоваться удлинители.

Толщине металла. В зависимости от назначения каталог предлагает под каждую длину 2 модели — с толщиной стенки 3 и 3,5 мм.

Массе. С увеличением одного из показателей (длина, толщина) будет увеличиваться масса и, соответственно, цена столба.

Стандартными для всех моделей являются сварной наконечник, покрытие двухкомпонентной грунтовкой, диаметр и толщина лопасти — 250 и 4 мм.

СВС 76 устанавливают при монтаже оснований под заборы с высокой парусностью, придорожные указатели и знаки, террасы и беседки, павильоны и навесы, хозпостройки и теплицы, причалы и мостки.

Способы монтажа

Корректная установка настолько же важна для надежного фундамента, как и качество самих стальных опор. Для ее проведения применяют 2 метода:

Ручной. Требует высоких затрат ручного труда и постоянного контроля вертикальности при работах. Поэтому его используют только для небольших проектов с ограниченным числом столбов, при наличии почвы с низкой плотностью.

Механизированный. Позволяет ускорить работы вдвое, при этом точность монтажа возрастает до максимума. Его применяют на крупных проектах, при большом числе столбов, при высокой плотности грунта и всегда — для установки габаритных свай (СВС 133 и выше) и монтажа в воду.

Использование спецтехники обходится клиентам несколько дороже, однако этот способ выбирают почти всегда — даже при небольшом объеме работ.

Преимущества технологии

Если ж/б фундамент можно устанавливать только в грунт определенной плотности на ровном участке и при плюсовой температуре, то в отношении свайной технологии подобные ограничения абсолютно не нужны. Участок может быть любой (вплоть до илистого дна водоема), а перепады высот быть до 1 м и более. Помимо этого, стальные опоры одинаково успешно монтируются зимой и летом, в вечную мерзлоту. Сроки сооружения такого основания — от 1 до 5 дней в зависимости от габаритов, а долговечность заводских столбов превышает 100 лет. На крупном производстве свая винтовая СВС 76 реализуется по самой низкой цене на рынке, с возможностью профессионального монтажа и гарантийными обязательствами производителя.