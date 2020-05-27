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Питерец.ру » Статьи » Садоводство » Фитофтора – всесторонняя борьба с грибковым заболеванием

Фитофтора – всесторонняя борьба с грибковым заболеванием

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Тепличные растения подвержены атаке паразитов. Один из распространенных – фитофтороз. Заболевание опасно возможностью полного уничтожения урожая. Этого можно

Фитофтора – всесторонняя борьба с грибковым заболеванием

Тепличные растения подвержены атаке паразитов. Один из распространенных – фитофтороз. Заболевание опасно возможностью полного уничтожения урожая. Этого можно избежать, обработав теплицу, урожай или землю. Помимо основного ухода, требуется профилактика.

Что такое фитофтороз и чем опасен?

Фитофтороз – грибковое заболевание растений. Опасный враг пасленовых культур. Проявляется в виде темных пятен на листьях, стеблях, поражает плоды. Если достигает последних, начинается активный процесс гниения.

Опасен быстрым распространением в парнике. Своевременное обнаружение спасет часть оставшегося урожая. Профилактика – ключ к спасению парниковых культур. Потому что при активном распространении тяжело бороться с заболеванием. Споры живучие и остаются способными к размножению даже при отрицательных температурах.

Как обеззаразить теплицу от фитофторы?

Помещение обрабатывается два раза в год – весной и осенью. Во второй половине года готовятся растворы высокой концентрации.

Другие варианты обеззараживания теплицы в огороде:

  1. Смена теплицы и перенос на новое место. Выбирается земля, никогда не зараженная вредоносным грибком. Приобрести новые парники из поликарбоната в Гомеле можно по низким ценам.
  2. Смена конструкции. Во время отсутствия растений, фитофтора перебирается на крепления. Поэтому, чтобы избежать подобной ситуации каркас убирается.
  3. Смена грунта. Убирается почва на глубину не меньше 20 см. После заменяется новой, обработанной от паразитов.
  4. Обработка в весенний период фунгицидами. Но вариант доступен при соблюдении севооборота, высаживания по одной схеме, полной перекопке грядок.

Как обезопасить растения от фитофторы?

Чтобы обезопасить землю, обеззараживания теплицы недостаточно. Требуется всесторонний подход. Меры борьбы:

  1. Томаты. Пораженные кустики удаляются. Почва обрабатывается Фитоспорином или Фитоспорином-М.
  2. Картофель. Рост ботвы не ниже 25-30 см. Опрыскивание медным купоросом. Перед цветением Эпином или Оксигуматом. При созревании картофеля Алюфитом. При сильных поражениях – Ридомилом.
  3. Другие культуры. Для других растений подойдут Антракол, Квадрис, Байкал Эм. Они применяются в качестве профилактики или борьбы с пораженными участками. Подходят для открытого грунта и теплиц.

Своевременная борьба с грибковым заболеванием наградит здоровым урожаем. Главное – вовремя обнаружить проблему. В противном случае будут поражены выращиваемые культуры. А садовод останется без урожая.

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