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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кухня » Как избежать ошибок при заказе кухни

Как избежать ошибок при заказе кухни

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
petro-mebel.com
Бывает так, что стильный удобный кухонный гарнитур, изготовленный на заказ, не вызывает приятных эмоций и желания готовить. Что является причиной и можно ли избежать подобных ситуаций?

Бывает так, что стильный и удобный, качественно исполненный кухонный гарнитур почему-то не вызывает приятных эмоций и желания готовить. Заказчики испытывают сожаление и критикуют, а дизайнеры и мастера винят заказчиков. Избежать конфликтов очень легко: важно не допустить трех ошибок до проведения ремонта.

Ошибка №1 – неправильный выбор стиля

Стиль интерьера призван создать в квартире, загородном доме неповторимую среду для полноценной жизни и творчества его владельцев. Выбор направления может оказаться сложным. Недостаточное освещение, неудобная планировка, возможные проблемы с вентиляцией – все это накладывает ограничения.

В небольших квартирах-студиях большая часть пространства просматривается, поэтому решение должно быть универсальным, что вовсе не означает формирование стилевого хаоса. В каждом из направлений есть множество подвидов: лофт может быть гламурным или богемным, кантри – скандинавским, британским, русским. Модерн может быть с причудливо изогнутой геометрией, характерный для Франции или Британии, или классический и слегка ироничный итальянский mid-century modern, или же модерн сегодняшнего дня – сложный, вмещающий в себя всю палитру изменений, происходящих в современном обществе и внутри жизни каждого человека.

Хороший дизайнер, советуясь с мастером и заказчиком, делает безошибочный выбор, умело сочетает свет и цвет, формы и фактуры, «обыгрывает» антресоли и ниши, «прячет» разводки коммуникаций… Посмотрите примеры на сайтах che-kuhni.ru, spb-fk.ru, petro-mebel.com.

Ошибка №2 – несоблюдение требований компании-производителя кухонь по ремонту помещения

Чтобы красиво и эргономично реализовать проект и избежать лишних расходов, необходимо учесть строительные и санитарные нормы, правила по пожарной безопасности, эксплуатации коммуникаций.

После проведенных замеров и составления эскиза проясняется план работ по электрике, сантехнике, вентиляции.

  • Причиной некачественной сборки часто становится неровная поверхность стен – мастеру приходится нарушать геометрию и делать выпилы в каркасах шкафов и фасадов.
  • Не меньше проблем доставляет пол. Его следует выровнять и покрыть влагостойкими, негорючими и прочными материалами (плиткой, ламинатом и т.д.). Обратите внимание, что систему «теплый пол» нельзя монтировать непосредственно под гарнитуром и холодильником.

Согласовав ремонтные работы, вы правильно подготовите помещение. Мебель и бытовая техника займет отведенное ей пространство, прослужит гораздо дольше, сохранит внешний вид и свойства.

Ошибка №3 – несоответствие запросов и бюджета

Решившись на заказ встроенной кухни, спланируйте и учтите все расходы, проработайте с дизайнером несколько вариантов воплощения проекта с использованием тех или иных материалов, фурнитуры, декора. Можно, например, сэкономить на карнизах и шторах, дорогих системах открывания дверей и боксов и заказать более практичную столешницу. Иногда имеет смысл отказаться от ящиков в пользу шкафчиков с полками или заменить навесные шкафы открытыми полками, зато выбрать отделку из натурального дерева и т.д.

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