Светильники в стиле лофт: как украсить интерьер?

Светильники в стиле лофт из ассортимента https://www.linija-svitla.ua/ впечатляют своим оригинальным дизайном, благодаря чему являются украшением комнаты. С их помощью можно создать в интерьере неповторимую атмосферу и придать композиции выразительность и характер.

Освещение в комнате

Правильно подобранное освещение может:

выделить интересные детали интерьера,

придать ему неповторимую атмосферу,

придать всему помещению желаемый характер.

Благодаря светильнику в стиле лофт можно создать индустриальное помещение и, что самое главное, необязательно быть владельцем заброшенной фабрики. Так как же создать модную, элегантную и функциональную комнату одновременно? Какие люстры и другие формы освещения подойдут для интерьера в стиле лофт?

Светильник в стиле лофт - что нужно знать, прежде чем добавить стиль в интерьер

Индустриальный стиль внедряется в основном в просторные и высокие помещения с большими окнами, но стоит знать, что не менее впечатляющие эффекты можно получить в квартире в многоквартирном доме или частном доме. Однако важно сделать акцент на дополнениях и деталях, которые придадут ему желаемый характер.

В первую очередь стоит использовать в комнате яркие цвета, которые визуально увеличат интерьер, и необходимо позаботиться о таких деталях, как кирпичные или бетонные стены, деревянные полы или мебель с металлическими вставками. Стоит обратить внимание также торшеры, которые подчеркнут характер помещения, и бра. Последние представляют собой идеальное освещение в стиле лофт, которое будет обращать внимание на интригующие детали, такие как ранее упомянутые кирпичи или фактура бетонных стен. Благодаря этому можно легко создать атмосферу промышленных интерьеров.

Стиль лофт пользуется неослабевающим интересом на протяжении многих сезонов. Металлические светильники с большими абажурами, деревянные журнальные столики с видимыми кольцами, стальные полки или бра, напоминающие промышленное освещение — это лишь несколько интересных деталей оформления, покоривших сердца пользователей.

Выбирая светильники лофт, стоит учитывать материал, из которого они изготовлены, а также их форму и цвет. Что касается последних, то здесь лидируют выразительные, привлекающие внимание цвета, такие как красный, оранжевый и желтый. Также стоит выбрать элементы медного, хромового или золотого цвета. Что касается материалов, следует обратить внимание на изделия из:

металла,

стекла,

бетона,

дерева.

Форма светильника в стиле лофт должна быть строгой и минималистичной.

Также заслуживают внимания небольшие светильники, которые можно разместить на комоде, книжном шкафу или столе. Благодаря им можно добавить интерьеру нужного настроения, а, выбрав одну из их элегантных простых моделей с золотистым оттенком, дополнительно получить интересный акцент в комнате. Стоит знать, что золото и медь слегка оживляют довольно сырой индустриальный интерьер, хорошо сочетаются с металлом и добавляют нотку роскоши.



