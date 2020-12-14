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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Автополив газона

Автополив газона

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
Применяемые в сферах ландшафтного дизайна и фермерства современные технологии позволяют упростить проведение отдельных операций

Применяемые в сферах ландшафтного дизайна и фермерства современные технологии позволяют упростить проведение отдельных операций. Автополив газона автоматизирует процесс и исключает ручной труд. Однако рассчитывать на максимальную эффективность от конструкции получится при соблюдении регламента ее установки, разработанного на этапе проектирования.

Проектирование

Проект автополива сформирован несколькими разделами, каждый из которых охватывает определенное направление. В нем описывается система и регламентируется порядок ее монтажа. В документе обязательно отражаются такие вопросы, как:

  • описание системы, ее характеристики и функциональные возможности;
  • план расстановки оборудования для полива и его элементов;
  • регламент проведения трассировки трубопроводов и электрических кабелей;
  • результаты расчетов, имеющих отношение к гидравлической системе;
  • инструкция по применению системы для полива, ее консервации и расконсервации;
  • чертежи общие с отображением схемы подключения, узлов подключения и электроклапанов;
  • список оборудования и конструктивных элементов, необходимых для монтажа системы.

Подготовительные работы

Перед тем, как монтировать систему автополива требуется подготовка участка. Для этого необходимо его выровнять и засыпать чистовым земляным слоем. На этапе проектирования нужно спланировать месторасположения дорожек и подпорных стенок. Под ними укладываются трубопроводы и кабеля.

Заранее нужно предусмотреть место расположение емкости с водой и насоса. Элементы конструкции могут располагаться на отмостке дома или на специальной площадке. При этом нужно предусмотреть площадь этого участка, чтобы получилось разместить трубы с запасом для обеспечения необходимого давления в системе на случай перебоев с поставкой воды.

Монтаж

Монтажные работы проводятся после согласования плана благоустройства. Не рекомендуется вносить в него корректировки после начала деятельности, поскольку такой организационный подход может способствовать ухудшению качества орошения. Добавленные перед головками посадки уменьшат радиус полива, который изначально предусмотрен на этапе проектирования. В таком случае придется переносить дождеватели за посадки. Альтернативным вариантом решения проблемы является замена элементов на модификации с длинным штоком.

Выводы

Система автополива облегчает труд уход за посадками. Чтобы полноценно использовать ее ресурсы нужно заранее все спроектировать, произвести необходимые расчеты и при монтаже конструкции придерживаться проектного регламента и рекомендаций.

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