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Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » Электрические котлы «Ресурс»: особенности и преимущества

Электрические котлы «Ресурс»: особенности и преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
imageban.ru
Электрокотлы «Ресурс» выделяются доступной стоимостью, надежностью. Магазин "Теплодвор" предлагает электрокотлы разной мощности и комплектации.

Автономные отопительные системы позволяют получить независимость от централизованных источников тепла, организовать эффективный обогрев помещений любого назначения. Эффективность отопительной системы зависит от правильного подбора оборудования.

Электрические котлы «Ресурс» – особенности и эксплуатационные характеристики

Отечественный производитель «Ресурс – ЭлектроКотел» является лидером в сфере изготовления одноконтурных электрокотлов для отопительных систем жилых, промышленных зданий, имеющих открытую или закрытую систему отопления, работающих с напряжением 220 W или 380 W. Котлы эксплуатируются как отдельно, так и в комплексе с газовыми, твердотопливными котлами.

Электрокотлы «Ресурс» выгодно выделяются в своей категории доступной стоимостью, надежностью и отсутствием нареканий пользователей на качество функционирования. ТЭНовое оборудование предлагается по стоимости от 3 500 руб. Все модели имеют простую конструкцию, стандартный для ТЭНовых котлов принцип работы.

Электрокотлы производителя – это стандартная конструкция: несколько ТЭНов, помещенных в колбу, через которую проходит теплоноситель. Надежные электрические котлы Ресурс имеют в корпусе простую автоматику и термочувствительную трубку регулятора температурного режима. Необходимые модули системы отопления (расширительный бак, насос, группу безопасности) следует монтировать отдельно, что характерно для бюджетных электрокотлов.

Практика установки и отзывы пользователей показывают, что котлы без поломок работают в течение многих лет. Наблюдаются только типичные недостатки бюджетного оборудования: посредственное качество сборки, шумная работа, отсутствие развитой сервисной структуры.

Преимущества электрокотлов

Отечественные электрические котлы марки имеют следующие достоинства:

  • простота и надежность конструкции обеспечивают длительный срок эксплуатации без необходимости частого и дорогостоящего ремонта;
  • наличие регулятора температурного режима, а не только ступеней мощности, ответственных за включение и отключение ТЭНов;
  • возможность эксплуатации в отопительных системах открытого и закрытого типа с давлением 1, 2 и 3 атмосферы;
  • практически бесшумная работа при применении в закрытой отопительной системе с циркуляционным насосом на максимальной мощности;
  • компактность.

Модельный ряд электрических котлов «Ресурс» – это 2 модели: стандартный небольшой ЭВПМ и мощный ЭВН для частных домов или промышленных помещений площадью более 500 кв.м. Магазин "Теплодвор" предлагает подобрать электрокотлы производителя по мощности под конкретные условия эксплуатации.

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