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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Что делать с долгами по кредитам?

Что делать с долгами по кредитам?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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bankiros.ru
Когда кредитный договор подписан, у человека появляются некоторые обязательства перед финансовым учреждением.

Когда кредитный договор подписан, у человека появляются некоторые обязательства перед финансовым учреждением. Кредитор выполняет свои обязанности, выдавая деньги, а кредитополучатель – возвращая долг своевременно. Иногда с оплатой задолженности возникают проблемы. Практически каждый седьмой заемщик имел или имеет длительную просрочку из-за отсутствия нужной суммы денег. Что делать с долгом?

Рефинансирование

Самое простое решение – воспользоваться программой рефинансирования. На сайте https://bankiros.ru/credits/refinansirovanie вы можете подобрать подходящую программу, уменьшить переплаты или сделать условия для внесения платежей более комфортными.

Рефинансирование позволяет увеличить срок выплат, снизить финансовую нагрузку на бюджет. Его особенность – отсутствие негативного влияния на кредитную историю. Этапы:

  1. Обратитесь с заявлением в банк, где хотите рефинансировать кредит.

  2. Напишите заявку, которую обязательно проанализируют эксперты финансового учреждения.

  3. Заключите новый договор, новый банк погашает долг по первичному контракту.

  4. Начинайте вносить платежи по новому графику.

Процедуру можно использовать, если банк отказал в реструктуризации долга.

Реструктуризация

Она происходит в том банке, где взять кредит, включает меры, направленные на изменение условий действующего договора. Не предполагает списание долга или уменьшение суммы. Обычно банки предлагают один из следующих вариантов:

  • увеличение срока выплаты;

  • уменьшение ставки;

  • кредитные каникулы;

  • отмена штрафов.

Реструктуризация – не обязанность, а право банка. Часто клиенты по таким предложениям получают отказ. Особенно при отсутствии веских причин пересмотра договора. Использование такого предложения может негативно сказаться на КИ. Для увеличения шанса на положительный ответ постарайтесь вызвать доверие у кредитного менеджера. Обращаем внимание: если у клиента нет совсем денег, получить ему будет их в ближайшее время негде, велика вероятность отказа в реструктуризации.

Рекомендации при формировании долгов по кредитам

Специалисты рекомендуют не брать новые кредиты, чтобы закрыть старые (рефинансирование – исключение). Часто заемщики обращаются в МФО или не слишком смотрят на условия, сразу соглашаются на предложения другого банка. Это может в последующем привести к возникновению еще большей задолженности.

Не стоит ждать, что долг пропадет самостоятельно. Банки не забывают долги. Если не поступили звонки от коллекторов, это не значит, что про вас забыли. Ищите возможность, чтобы внести хоть какой-то платеж.

Не стоит и паниковать или доводить все до суда. В последнем случае приставы могут пустить ваше имущество с аукциона. Из-за этого вы значительно потеряете в его стоимости. Постарайтесь договориться с банком самостоятельно.

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