Что с кредитами?

«Питерец.ру» сообщает, что кредитный долг граждан России продолжает расти. По имеющимся данным, в конце 2020 года он достиг отметки 900 млрд. руб. Если раньше для полного погашения задолженности требовалось 12 месяцев, то теперь эта цифра увеличилась до 15 месяцев. При этом каждый 6 кредит оказался проблемным.

Активность граждан в сфере кредитования выросла в период пандемии. Особенно это касается жилищных кредитов, которых было оформлено на 25% больше. Однако из-за пандемии финансовое положение многих заемщиков ухудшилось. В результате было заведено 13 млн. дел о взыскании задолженности.

Чтобы не допустить проблем с кредитом, эксперты советуют оформлять реструктуризацию задолженности, рефинансирование или прибегнуть к процедуре банкротства.