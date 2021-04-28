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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Этапы рефинансирования ипотеки: инструкция

Этапы рефинансирования ипотеки: инструкция

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
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Каждый человек, считающий, что он вполне может быть претендентом на кредит на самых выгодных условиях, обязан пройти некоторые этапы работы

Каждый человек, считающий, что он вполне может быть претендентом на кредит на самых выгодных условиях, обязан пройти некоторые этапы работы. Что необходимо сделать:

Выбрать банк с самой выгодной ставкой

Экспертами дан совет о том, что лучше пробовать обращаться к собственному кредитору, который, если будет подписано соглашение, обеспечит меньшую трату время и сил. Но не думайте, что любой банк с радостью пойдёт на это – всё не так просто.

Подать заявку

К этому нужно подойти с особой серьёзностью и важностью, от него будет зависеть решение, которое примет банк по вашему запросу, будет оно положительным или отрицательным. Главной задачей стоящей перед вами, является убеждение того, что ваши намерения чисты и что вы добросовестны.

Важный момент!

Не должно быть никаких задержек платежей, даже незначительных, это испортит общее представление о вас.

Предусмотрена возможность подачи онлайн заявки, для этого необходимо прикрепить к заполненной на сайте форме определенный перечень документов, в который входят:

  • Паспорт;
  • Трудовая книжка;
  • СНИЛС;
  • Справка 2НДФЛ;
  • Справка с остатком задолженности;
  • Настоящий кредитный договор, имеющий график платежей.

Подготовить документы на объект ипотечного кредитования

После получения положительного ответа, можно приступить к подготовке документов на объект ипотечного кредитования, он будет представлен банку в виде залога до окончания полной оплаты по кредиту.

Предоставить отчёт с оценкой стоимости

Специалистами Сбербанка отмечается, что клиенту будет необходимо предоставить отчёт в котором произведена оценка стоимости. В предыдущих случаях такая обязанность ложилась на плечи продавцов и закройщиков приобретаемой в ипотеку недвижимости, на данный момент всё изменилось и теперь сам клиент обязан предоставить отчёт, к тому же всё последующие расходы тоже на нём, например это плата оценщикам и составление оценочного альбома.

Прочие предоставляемые документы

К тому же на ваши плечи ложиться обязанность предоставления договора купли-продажи, выписки из ЕГРП, кадастрового паспорта, справки о составе семьи, справки на объект недвижимости подтверждающий оплату, справки о том, что у вас нет задолженностей по коммунальным платежам.

Подать заявление в старую кредитную организацию

В случае, когда для банка всё будет приемлемо, он выдаст новый кредит, а новым кредитором будет выкуплена ваша недвижимость, при этом недвижимость будет под залогом у банка. У вас появится необходимость в написании заявления в старую кредитную организацию, для получения закладной, после получения которой будет необходимо обратиться в офис МФЦ и провести процедуру переоформления обременения

Важный момент!

Пока ваша задолженность полностью не перешла во владение нового банка, проценты по старому кредиту не перестают начисляться, именно поэтому у вас появляется необходимость проведения оплаты этой разницы.

Заключение

Рефинансирование ипотеки является долгим и моторным процессом, в то же время это того стоит. Самое важное в этом – заранее произвести расчёт затрат и потенциальной выгоды, после чего со всей внимательностью просмотреть новый кредитный договор перед его подписанием.

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