Этапы рефинансирования ипотеки: инструкция

Каждый человек, считающий, что он вполне может быть претендентом на кредит на самых выгодных условиях, обязан пройти некоторые этапы работы. Что необходимо сделать:

Выбрать банк с самой выгодной ставкой

Экспертами дан совет о том, что лучше пробовать обращаться к собственному кредитору, который, если будет подписано соглашение, обеспечит меньшую трату время и сил. Но не думайте, что любой банк с радостью пойдёт на это – всё не так просто.

Подать заявку

К этому нужно подойти с особой серьёзностью и важностью, от него будет зависеть решение, которое примет банк по вашему запросу, будет оно положительным или отрицательным. Главной задачей стоящей перед вами, является убеждение того, что ваши намерения чисты и что вы добросовестны.

Важный момент!

Не должно быть никаких задержек платежей, даже незначительных, это испортит общее представление о вас.

Предусмотрена возможность подачи онлайн заявки, для этого необходимо прикрепить к заполненной на сайте форме определенный перечень документов, в который входят:

Паспорт;

Трудовая книжка;

СНИЛС;

Справка 2НДФЛ;

Справка с остатком задолженности;

Настоящий кредитный договор, имеющий график платежей.

Подготовить документы на объект ипотечного кредитования

После получения положительного ответа, можно приступить к подготовке документов на объект ипотечного кредитования, он будет представлен банку в виде залога до окончания полной оплаты по кредиту.

Предоставить отчёт с оценкой стоимости

Специалистами Сбербанка отмечается, что клиенту будет необходимо предоставить отчёт в котором произведена оценка стоимости. В предыдущих случаях такая обязанность ложилась на плечи продавцов и закройщиков приобретаемой в ипотеку недвижимости, на данный момент всё изменилось и теперь сам клиент обязан предоставить отчёт, к тому же всё последующие расходы тоже на нём, например это плата оценщикам и составление оценочного альбома.

Прочие предоставляемые документы

К тому же на ваши плечи ложиться обязанность предоставления договора купли-продажи, выписки из ЕГРП, кадастрового паспорта, справки о составе семьи, справки на объект недвижимости подтверждающий оплату, справки о том, что у вас нет задолженностей по коммунальным платежам.

Подать заявление в старую кредитную организацию

В случае, когда для банка всё будет приемлемо, он выдаст новый кредит, а новым кредитором будет выкуплена ваша недвижимость, при этом недвижимость будет под залогом у банка. У вас появится необходимость в написании заявления в старую кредитную организацию, для получения закладной, после получения которой будет необходимо обратиться в офис МФЦ и провести процедуру переоформления обременения

Важный момент!

Пока ваша задолженность полностью не перешла во владение нового банка, проценты по старому кредиту не перестают начисляться, именно поэтому у вас появляется необходимость проведения оплаты этой разницы.

Заключение

Рефинансирование ипотеки является долгим и моторным процессом, в то же время это того стоит. Самое важное в этом – заранее произвести расчёт затрат и потенциальной выгоды, после чего со всей внимательностью просмотреть новый кредитный договор перед его подписанием.