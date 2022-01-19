Курсы криптовалют: как выбрать самое выгодное решение

Сегодня многие используют цифровые валюты, такие как биткоин. Где искать достоверную информацию о текущих курсах на них? Сервис сравнения обменных курсов www.exchangesumo.com поможет выбрать самое выгодное для себя предложение. Каким сайтам стоит доверять, а каких лучше избегать?

Курсы обмена криптовалюты — что нужно знать?

Криптовалюты набирают все большую популярность — их использует не только молодежь, но и люди среднего и даже пожилого возраста. Неудивительно: цифровые валюты, такие как:

биткоин (BTC),

лайткоин (LTC),

Ethereum (ETH),

EOS,

предлагают множество преимуществ. Они позволяют осуществлять мгновенные денежные переводы, широко доступны и обеспечивают более высокий уровень безопасности.

Они также позволяют избежать расходов, связанных с ведением банковского счета или конвертацией валюты. Сегодня можно использовать их для оплаты товаров и услуг без посредничества какого-либо учреждения. Эти и другие преимущества определяют привлекательность криптовалют, которые однажды могут заменить, как прогнозируют эксперты, традиционные деньги.

Где сравнить курсы криптовалют?

Фондовые биржи являются наиболее надежным источником информации о ценах. Если пользователь хочет быть в курсе последних изменений, имеет доступ к сети, и не нуждается в высокой точности, интернет-биржа наверняка оправдает его ожидания. Это самый быстрый и простой способ проверить курс криптовалюты.

Цена криптовалюты является результатом действия многих факторов. В зависимости от их воздействия, стоимость может повышаться и понижаться более или менее предсказуемо.

Механизмы аналогичны механизмам традиционного денежного обращения. Но по сравнению с обычными деньгами криптовалюта более подвержена быстрым изменениям (именно поэтому многие предприниматели скептически относятся к цифровым валютам). Важно отметить, что цена необязательно должна быть одинаковой на всех биржах или в обменных пунктах.

Она формируется, в том числе, и индивидуальными предпочтениями потребителей. И, как известно, они могут реагировать по-разному. Именно поэтому стоит сравнивать цены хотя бы в нескольких источниках.

Почему стоит проверять курсы криптовалют?

Абсолютно необходимо проверять текущие курсы перед выполнением любых обязательных финансовых операций. Достаточно просмотреть предложения различных сервисов обмена, чтобы выбрать самый выгодный вариант. Самой стабильной криптовалютой является (и вряд ли ситуация изменится в ближайшее время) биткоин (BTC) — самая известная цифровая валюта в мире.

Курс BTC можно проверить на любой бирже. Однако для более тщательного изучения курса стоит обратиться к другим источникам.

Цены на криптовалюту - почему они такие волатильные?

Рынок цифровых валют менее стабилен, чем традиционная денежная система. Поэтому вложения, сделанные в него, во многом носят спекулятивный характер. В различных типах списков, представляющих текущие курсы криптовалют, они упорядочены в зависимости от рыночной капитуляции, потому что это самый важный и непосредственный фактор, формирующий их цену.

Однако следует помнить, что цена криптовалюты не указывает на ее реальную стоимость. Ее можно оценить, умножив количество монет в обращении на текущую цену. Рыночная капитализация цифровых валют полезна при оценке инвестиционного риска.

Однако следует подчеркнуть, что ее нельзя точно рассчитать, поскольку в обращении могут циркулировать «монеты», к которым у пользователя уже нет доступа. Криптовалютный рынок отличается от традиционного денежного обращения еще и тем, что торговля валютой здесь идет постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Биржи работают только в будние дни, в строго определенный период времени.