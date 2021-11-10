Биткоин рекордно взлетел

«Питерец.ру» сообщает, что биткоин рекордно подорожал. Первая в мире криптовалюта впервые преодолела отметку в 68 тыс. долларов. Котировки растут на протяжении недели. По словам экспертов, такой рост биткоина обусловлен открытием биржевого фонда, торгующего биткоин-фьючерсами. Такой фонд стал первым в мире.

Биткоин – наиболее популярная криптовалюта. В нее предпочитают вкладывать многие трейдеры и инвесторы. Эта виртуальная валюта отличается высокой волатильностью, что позволяет хорошо зарабатывать на сделках. Биткоином торгуют пользователи всего мира, среди них и петербургские трейдеры.

Но, помимо биткоина, появляются и другие криптовалюты. Например, корейский сериал «Игра в кальмара» выпустил свою платежную единицу. Новая цифровая монета называется «кальмар». Она будет использоваться в онлайн-играх.