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«Фишка» для избранных: СЕО PointPay о новом тренде на крипторынке

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Опубликовал: Алексей Морозов
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2021 год на криптовалютном рынке стал годом новых рекордов.

2021 год на криптовалютном рынке стал годом новых рекордов. В апреле Биткоин обновил свой исторический максимум, поднявшись на торгах до $64 800; это в свою очередь привело и к укреплению позиций альткоинов (в первую очередь – Ethereum, рост которого с начала года превысил 1400%, а стоимость монеты на пике составила $4 300). В легенды войдет и заработок майнеров Ethereum, всего за сутки увеличивших свое состояние на 44 200 монет ($114 млн), что также является абсолютным рекордом. Вероятно, именно повышенный интерес ко всему, связанному с криптовалютой стал причиной возникновения нового мощного тренда – NFT-токенов, которые по мнению генерального директора криптобанка «Поинтпэй» Андрея Святова можно считать новым классом виртуальных активов. Похоже, 2021 год станет годом NFT-бума.

Время, когда криптовалютный рынок описывался формулой «Биткоин + Эфириум + бесчисленное множество скам-проектов», прошло. Криптоиндустрия, дающая возможность «чисто», без использования мошеннических схем, получить фантастические прибыли, привлекает огромное количество инвесторов – в том числе и серьезных, имеющих возможность распоряжаться впечатляющими суммами. Принадлежать к группе держателей тех или иных цифровых активов престижно – и криптосообщество до сих пор воспринимается многими как «тусовка для избранных». И одним из знаков принадлежности к элите становится как раз владение NFT-токенами. Что это такое?

Право на владение

NFT – сокращение от „non-fungible token“, то есть «невзаимозаменяемый токен». По сути своей его можно сравнить с цифровым сертификатом, подтверждающим право собственности на digital-объект, находящемся в вечном хранилище IPFS. И, например, если в качестве NFT-токена выступает картина, увидеть которую в сети (или даже скачать) может любой, то полноправным владельцем цифрового оригинала считается именно тот, кто обладает сертификатом. Ключевая особенность таких активов – именно «взаимонезаменяемость». При утере, к примеру, одной монеты биткоина, ее место займут новые сгенерированные монеты, а каждый NFT-токен – актив, уникальный по определению. И это придает ему особую ценность – и не только в переносном, но и в прямом смысле.

Так, например, американский художник Майк Уинкельман (Beeple) до начала NFT-эпохи  продавал свои цифровые картины по цене в среднем около ста долларов; а в марте 2021 его полотно «Каждый день: первые 5000 дней» – первая цифровая картина, выпущенная в виде NFT-токена – ушла с аукциона уже за $69 миллионов. А сооснователь «Твиттера» Джек Дорси продал в качестве NFT-токена «самый первый твит в истории» – сообщение «Просто настраиваю свой Twitter», оставленное им 21 марта 2006 года. На аукционе за него заплатили почти три миллиона долларов.

Как полагает генеральный директор международного блокчейн-банка PointPay Андрей Святов, поведение инвесторов, стремящихся вложить в средства в цифровые раритеты, вполне объяснимо. Тем более что многим из них известно об уровне доходности вложений в криптоактивы не по отзывам, а на личном опыте. «Желание выделиться, похвастать чем-то неповторимым и раритетным перед своими друзьями-криптоэнтузиастами создает особенный спрос на уникальные NFT-токены» – считает эксперт.

Не взрывные котята

Отметим, что сама идея NFT-токенов не является революционный. Так, еще четыре года назад фурор на рынке произвели «цифровые котята» CryptoKitties, каждый из которых обладал особым набором внешних признаков – и каждому соответствовал NFT-токен стандарта ERC-721. Многие, как водится, подозревали, что «криптокотятки» – очередной скам-проект, однако участники коллекционной блокчейн-игры, «разводившие» цифровых зверьков, зарабатывали весьма ощутимые суммы, а рекордная стоимость «криптокотенка» на аукционе составила 155 тысяч долларов. Идея, что называется, «выстрелила», и одно время CryptoKitties занимал больше 15% общего трафика Эфириума.

При этом, как отмечает генеральный директор «Поинтпэй», общий подход к NFT-токенам с тех пор не поменялся, но тема стала, что называется «хайповой» –  и в этой нише сейчас активно появляются новые проекты и маркетплейсы, стремительно набирающие популярность у пользователей. «Обычно реализация уникальных «вещей» происходит через аукцион, –  рассказывает Андрей Святов. –  Одним из первых и самых популярных маркетплейсов является блокчейн-аукцион OpenSea».

Заметим, что и PointPay, отзывы о которой свидетельствуют, что компания «ловит тренды на лету», тоже не прочь воспользоваться растущим интересом к NFT. Так, сам Андрей Святов выставил на площадке OpenSea (являющейся на данный момент крупнейшей торговой онлайн-площадкой для размещения цифровых коллекционных предметов и других уникальных электронных активов) две картины-токена с изображениями Илона Маска, выставив стартовую цену в 100 и 150  эфириумов ($192 246 и $288 576 соответственно).

Каковы же дальнейшие перспективы NFT-экономики?

NFT-бум уже произвел революцию на арт-рынке, сделав технически возможным полноценное коллекционирование цифровых произведений искусства. Однако по прогнозам экспертов NFT-токены могут использоваться и при продаже «офлайнового» эксклюзива: эмитенту достаточно включить информацию о лоте в описание токена. Большие перспективы открываются у взаимонезаменяемых токенов и в гейминг-среде, где игроки готовы пустить немалые суммы на то, чтобы прокачать своего персонажа и сделать его уникальным. NFT-токены могут оказаться востребованными даже в таких, казалось бы, далеких от блокчейна сферах, как образование. Так, например, работодатели постоянно сталкиваются с мошенничествами, связанными с подделкой кандидатами дипломов о высшем образовании – и технологии, которая позволила бы немедленно обнаружить обман, пока нет. Тем временем выпуск университетами NFT-токенов, отображающих в блокчейне все необходимые данные, мог бы полностью решить проблему с подделкой документов.

Но пока, конечно, наиболее заметно влияние NFT на рынок цифрового искусства. Количество желающих стать обладателем digital-эксклюзива растет, при этом баснословные суммы, которые выкладываются, например, за пиксельные рисунки, становятся одним из действенных способов подчеркнуть свой статус в криптосообществе.

СЕО PointPay сравнивает NFT-токены с легендарными часами Rolex, ставшими во второй половине XX века символом успеха и состоятельности. Их покупают те, кто может себе это позволить – и наличие «Ролекса» на запястье сразу «сигналит» окружающем о высоком статусе человека, его принадлежности к элите. В интернет-эпоху точно таким же «синалом» может стать, например, цифровая картина, размещенная в профиле в социальной сети – при том, что в блокчейне каждый желающий может убедиться в том, что ее оригинал принадлежит именно владельцу аккаунта. «NFT-токены – это своего рода Roleх XXI века: престижная «фишка», открывающая дорогу к целому ряду возможностей и привилегий, недоступных простым смертным» – уверен генеральный директор «Поинтпэй» Андрей Святов.

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