Кондитерская "Любовь и сладости": атмосфера сладкой сказки и праздника

ента новостей

20:58
В выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе
18:34
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал хет-трик и неожиданно стал главным героем победы «Ястребов» над СКА со счётом 5:3
14:44
В Смольном торжественно вручили государственные награды РФ и поощрения Президента
14:09
На острове Мэн продолжается «Большая Швейцарка ФИДЕ»: в 8-м туре проиграли Горячкина и Шувалова, а Широв победил Мурзина
13:58
III Межрегиональный детский театральный фестиваль «Б’АРТ’О» в ТЮЗе
13:55
В Петербурге задержали мигранта, подозреваемого в разбойном нападении на прохожего
13:50
В центре Петербурга задержали троих мигрантов-нелегалов, подозреваемых в грабеже
22:32
Бывший сенатор Сергей Рыбаков стал новым директором Музея политической истории в Санкт-Петербурге
16:50
На трассе «Скандинавия» перекроют движение в связи с переустройством линий электропередач
16:49
Скончался худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов
16:45
Петербург примет отборочный этап «Кубка Федерации» по воздушной гимнастике
16:42
На КАД полностью перекроют съезд в Рыбацкое
16:22
Волейбольная «Ленинградка» снова победила «Енисей», теперь уже в перенесённом матче Суперлиги
15:43
ЦСК ВВС из Самары победил петербургское хоккейное «Динамо» по буллитам, ворота динамовцев защищал Сергей Белов
15:05
В Бокситогорске автоледи на иномарке сбила 71-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице
15:01
В Красногвардейском районе в ДТП с «перевертышем» погиб водитель иномарки
14:55
Конкурс театральных рецензий с денежными призами от театра БУФФ
14:52
В Приозерске женщина хранила крупную партию наркотиков в комоде
14:47
В Путилово задержали поджигателя автомобиля
14:19
В центре Петербурга внедорожник сбил 13-летнего подростка
14:16
В Колпино мужчина угрожал ножом сотрудикам магазина
14:11
В Невском районе задержализадержан молодой человек, подозреваемый в обмене пенсионерки
14:06
В Красносельском районе 42-летнюю женщину ударили ножом в живот
13:53
На севере Петербурга задержали двоих мигрантов подозреваемых в поножовщине
13:45
В Петербурге охранник школы задержан по подозрению в причинении смерти по неосторожности
13:41
Полицейские задержали представительницу кочевого народа, обокравшую пенсионерку в Пушкине
13:31
Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов
13:27
В Петербурге вдова Героя России Татьяна Майданова присоединилась к акции «Тепло из дома»
13:18
В Петербурге двух карманников, «промышлявших» в кафе
13:11
В Петербурге задержали граффитистов, расписавших дом И.П. Павлова
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Кулинария, рецепты » Торты и пирожные » Кондитерская "Любовь и сладости": атмосфера сладкой сказки и праздника

Кондитерская "Любовь и сладости": атмосфера сладкой сказки и праздника

0
56
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
loveandsweets.ru
В статье подробно рассказывается о семейной кондитерской "Любовь и сладости": об ассортименте десертов, комфортной атмосфере, работе персонала и возможностях проведения праздников.

Семейная кондитерская "Любовь и сладости" - это райское место для всех любителей сладкого. Здесь можно попробовать изысканные десерты, насладиться атмосферой уюта и гостеприимства, а также организовать праздник. Давайте подробнее разберем, что предлагает эта кондитерская и почему она пользуется такой популярностью.

Изобилие вкусных десертов

В ассортименте кондитерской на сайте https://loveandsweets.ru/ представлено огромное разнообразие сладких шедевров на любой вкус.

Здесь можно найти классические торты с кремом, фруктовые торты с ягодами и экзотическими фруктами, шоколадные десерты, тирамису, панакоту, муссы, пирожные с кремом, заварные торты, маффины, кексы, печенье ручной работы.

Любители фруктов оценят ягодные тарталетки, фруктовые салаты с мороженым, десерты с экзотическими фруктами.

Для детей приготовлены яркие и очень сладкие десерты - пирожные в форме зверушек, разноцветные кексы, вафли в шоколаде.

Отдельно стоит отметить сезонное меню - к праздникам кондитеры создают особые десерты в праздничном оформлении.

На заказ можно приобрести именинные торты, свадебные торты, капкейки с индивидуальным декором. Также есть диетические десерты без сахара и для людей с непереносимостью глютена.

Комфортная атмосфера

В кондитерской царит атмосфера уюта и гостеприимства. Интерьер выполнен в стиле "шабби-шик" - стены декорированы винтажными предметами, мебель из натурального дерева.

Для комфорта гостей предусмотрены мягкие диванчики и кресла. Столики приятно расположиться компаниями или парами.

Особый шарм придают живые цветы на столах и тихая расслабляющая музыка. Посетители могут сделать яркие фото в одной из тематических фотозон.

В кондитерской всегда рады гостям - персонал приветливый и вежливый. Официанты быстро обслуживают посетителей, помогают с выбором десерта и напитка.

Можно забронировать столик по телефону. Также работает служба доставки десертов.

Праздники и мероприятия

Кондитерская "Любовь и сладости" - отличное место для проведения торжеств и праздников. Здесь организуют красочные детские праздники с яркими тортами, подарками и веселой анимацией. Для свадеб готовят эксклюзивные свадебные торты и обеспечивают кейтеринг.

Можно провести корпоративное мероприятие - предоставляется зал, организуется кофе-брейк или фуршет. Популярны тематические вечеринки в стиле "Мексиканская фиеста", "Коктейль в Гаване". Регулярно проходят мастер-классы по изготовлению десертов и украшению тортов.

Отметить день рождения здесь - большое удовольствие. Имениннику вручают торт и подарок. Для романтических ужинов предусмотрены столики с живыми свечами, украшенные цветами и воздушными шарами. Также кондитерская осуществляет выездное обслуживание мероприятий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-10-2014, 09:05
Шоколадный бар для сладкоежек
21-12-2017, 18:34
Торты на заказ
15-12-2016, 20:12
Где заказать торт на день рождения в СПб?
24-09-2016, 23:22
Торты на заказ
16-08-2022, 12:49
Откуда пошла традиция дарить сладкие подарки
26-12-2022, 20:42
Шоколадные подарки от компании «Конфаэль»

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 20:58
В выборгском районе молодой человек на каршеринговом автомобиле сбил женщину на переходе
0
187
Вчера, 15:05
В Бокситогорске автоледи на иномарке сбила 71-летнего пешехода. Мужчина скончался в больнице
0
137
Вчера, 15:01
В Красногвардейском районе в ДТП с «перевертышем» погиб водитель иномарки
0
136
Вчера, 14:19
В центре Петербурга внедорожник сбил 13-летнего подростка
Наверх