Страховой агент - профессия, передаваемая новым поколениям

Залог развития любой страховой компании - забота о профессиональном росте ее агентов и желание самих агентов саморазвиваться. Если человек не намерен связывать свою карьеру со страховым бизнесом, нужно понимать, что результатом будет пара договоров, заключенных с друзьями или родственниками, которые не принесут прибыли ни агенту, ни фирме.

Сегодня для того, чтобы застраховать квартиру в Санкт-Петербурге, можно обратиться к услугам страховых агентов СНКО ПОВС "Ингрия". Задача любой страховой фирмы заключается не только в том, чтобы рекрутировать людей в агентскую сеть, но и задать им вектор для собственного роста, поддерживать и помогать новичкам. Как и в любом другом роде деятельности, настоящим профессионалом не становятся после 2-3 месяцев работы. Да и первые серьезные успехи - это не повод чувствовать себя настоящим профи.

Первая волна интереса людей к профессии страховщика случилась в СССР. В 1930-е годы в стране было введено обязательное страхование имущества. Для оформления страховок отрасли требовалось множество работников. Профессия страховщика в те годы была распространенной. Можно вспомнить главного героя известного фильма Э.Рязанова «Берегись автомобиля», который работал страховым агентом. Вторая волна популярности профессии случилась в девяностые годы, когда множество квалифицированных кадров, которые трудились в государственном секторе остались без работы и средств к существованию. Многие из них нашли себя в сфере страхования.

Нужно отметить, что за исключением этих трех всплесков, вакансия страховой агент никогда не была на вершине рейтингов популярных профессий. Чаще всего люди попадают в эту сферу случайно, и не каждый кандидат обладает достаточным терпением и жизненным багажом, чтобы здесь задержаться. У такой тенденции есть несколько причин. Во-первых, для каждого «неофита» важно иметь финансовую подушку безопасности, так как на первых порах клиентская база будет маленькой, а заработок скудным. Как и в любой другой работе с людьми, страховой агент должен быть красноречивым и вежливым, настойчивым, но тактичным. Он должен хорошо знать те продукты, которые он представляет, уметь донести эту информацию до потенциального клиента, быть готовым к отказам. Людей, в которых сочетаются все эти качества, найти не так просто.

Наиболее готовы к таким трудностям те, кто вырос в семье страховых агентов. Более опытные родственники с детства делятся с чадами профессиональными секретами и опытом. Порой это настоящий семейный бизнес, в котором сообща работают и дедушки, и внуки. На всю страну известен случай семьи Синицыных из подмосковного города Чехов, которые стали настоящей профессиональной династией.