В Петербурге у главы страховой компании угнали новый внедорожник

Вчера к полицейским Калининского района Петербурга обратился 45-летний мужчина, глава одной из страховых компаний, который сообщил стражам порядка о том, что в ночь с 21 на 22 июля от дома 99 на проспекте Просвещения неизвестный угнал принадлежащий ему автомобиль «Хендай Палисад» черного цвета, 2021 года выпуска.

Потерпевший оценил ущерб в 2 942 000 рублей.

Автомашина застрахована по ОСАГО и КАСКО в страховой компании «РЕСО» до мая 2023 года. Автомобиль оборудован штатной сигнализацией, спутниковой системой не оборудована.

В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).