Как открыть свой магазин по продаже велосипедов

Открытие велосипедного магазина – хорошая идея для бизнеса, в особенности весной и летом. Однако он будет прибыльным только при условии грамотного подхода к организации. О том, как все сделать поэтапно, какие есть подводные камни и как их нивелировать – в этой статье.

Шаг 1. Онлайн или офлайн?

Почти все сферы жизни представлены в интернете. Купить или продать что-то, заказать еду или вызвать такси – все это можно сделать онлайн. Покупка двухколесных средств передвижения – не исключение, особенно когда речь идет о дорогих моделях, где цикл сделки длинный и сравним с выбором автомобиля. Изначально потенциальный покупатель ищет сайт магазина, читает описания, сравнивает, выбирает лучший сервис и учитывает цены, а лишь потом делает заказ или идет в физическую торговую точку. Собственный сайт точно нужен.

А надо ли открывать офлайн-магазин? Опять да, так как перед покупкой хочется посмотреть на байк вживую, пощупать, протестировать и пр.

Делаем промежуточный вывод: лучше всего комбинировать, то есть открыть магазин велосипедов офлайн, не забыв о создании сайта. Если не хотите сильно морочиться с разработкой, пусть это будет хотя бы визитка с перечнем моделей, описанием и ценами, а также с возможностью оставить заказ или забронировать байк по телефону. Создание полноценного интернет-магазина с корзиной и оплатой сложнее, дороже, но эффективнее в плане бизнеса. Здесь уже решение за вами.

Шаг 2. Исследование конкурентов. Целевая аудитория и ассортимент

Логично, что в магазине велосипедов будут продаваться велосипеды. Но какие? В этом вам помогут конкуренты. Изучите их сайты, оцените ассортимент, посмотрите на спрос. Если есть время, можете даже провести социологический опрос – на улице или в тематическом сообществе в социальных сетях. Видов байков множество:

прогулочные;

шоссейные;

горные;

гоночные;

трюковые и пр.

Изучение конкурентов и потребностей целевой аудитории поможет понять, на какие модели делать упор.

Важно: основные клиенты веломагазина – люди среднего возраста, то есть 25-45 лет, которые выбирают транспорт для себя или детей. Ориентируйтесь на них, чтобы получить как можно более точные сведения.

Допустим, вы определили, что активнее всего в вашем городе интересуются шоссейными моделями. Значит ли это, что нужно продавать только их? Да, если вы нацелены на создание элитного магазина для узкой аудитории. Топовые модели лучших производителей принесут хорошую прибыль, но на открытие и раскрутку понадобится немалый бюджет, к тому же окупаемость будет дольше.

Выход – расширить ассортимент, чтобы увеличить целевую аудиторию. Если есть возможность, добавьте все модели, которыми интересуются покупатели: чем больше выбор, тем выше шанс успешной продажи.

Как повысить прибыль велосипедного магазина? Есть такой волшебный инструмент, как дополнительные продажи и сопутствующие услуги. Если позволяет бюджет, включите в список товаров комплектующие и аксессуары – шлемы, наколенники, налокотники, багажники, детские кресла и все, что может пригодиться велосипедисту. Что касается услуг, это может быть веломастерская. Да, понадобится персонал, но на начальных этапах мастерская может работать не ежедневно, а в определенные дни недели.

Шаг 3. Составление плана и подсчет операционных расходов. Бюджет

Чтобы открыть веломагазин, вам понадобится стартовый капитал. Его размер зависит от площади помещения, разнообразия товаров, количества человек в штате и пр. Что нужно сделать поэтапно:

Найти поставщиков. Свяжитесь с производителями или официальными дистрибьюторами, договоритесь об условиях поставок.Для оптимизиации времени на поиски, обратитесь в оптовый отдел компании ВашВелосипед.рф.

Найти помещение. Вам потребуется торговый зал, где будут выставлены транспортные средства, и склад для хранения. Площадь самого магазина – хотя бы 50-60 м 2 , так как велосипеды – достаточно громоздкий товар, плюс покупатели захотят все осмотреть и даже немного прокатиться. Учитывайте, что на это нужно место. Если будут дополнительные товары, их тоже надо где-то размещать.

, так как велосипеды – достаточно громоздкий товар, плюс покупатели захотят все осмотреть и даже немного прокатиться. Учитывайте, что на это нужно место. Если будут дополнительные товары, их тоже надо где-то размещать. Оснастить магазин. Коммуникации, торговое оборудование, складская техника, мебель – все должно быть закуплено заранее. На этом же этапе покупаем первую партию товара.

Найти персонал. Количество человек в штате зависит от графика работы магазина. Но минимум – 2 человека. Во-первых, один из них может заболеть. Во-вторых, один пусть будет на кассе, а второй – в зале для консультаций. Также предусмотрите в штате складского работника, бухгалтера, уборщика.

Все это предваряется оформлением документов в соответствующих органах. Как правило, в таких случаях регистрируются как индивидуальный предприниматель, налоговая группа зависит от масштабов бизнеса.

Параллельно с открытием магазина займитесь разработкой сайта и его продвижением. Помните, что SEO (поисковое продвижение) занимает несколько месяцев. Для старта продаж по интернет-каналу воспользуйтесь контекстной рекламой или SMM (в социальных сетях).

Итак, разовые расходы на открытие велосипедного магазина:

оформление документов;

покупка товаров;

оснащение торгового зала;

создание сайта.

Регулярные расходы:

аренда помещения;

зарплата сотрудникам;

пополнение товарного ассортимента;

коммунальные платежи;

налоги;

поддержание работоспособности сайта;

продвижение и реклама;

программное обеспечение для торговли.

Мы нарочно не приводим конкретных цифр, так как все индивидуально. Площадь магазина, количество сотрудников, наличие или отсутствие склада, охрана, разнообразие товаров – все это вам нужно учесть при расчете стартового капитала. Высчитать чистую прибыль легко: от доходов отнимите регулярные расходы и остальные издержки, в том числе оборотные средства, которые вы инвестируете в компанию. То, что останется, и будет чистой прибылью.

Где искать деньги для запуска бизнеса? Это могут быть накопления, кредитная история или поиск инвестора. Если с первыми двумя пунктами все понятно, то с последним надо подумать. Инвестор может стать вашим партнером либо дать деньги под процент от продаж. Поразмышляйте, какая бизнес-модель выгоднее для вас.

Подводные камни и частые вопросы

Какую наценку ставить? Все зависит от вида товаров. Для непосредственно велосипедов это 25-50% (все решает конкретная модель), для экипировки – 50%, для расходных материалов и аксессуаров – около 200%. Какой срок окупаемости? В среднем от полугода до полутора лет, но при активной рекламной кампании можно сократить этот срок. Где снимать помещение? Логично, что чем дальше от центра города, тем дешевле. Но подумайте: будут ли покупатели ехать в неизвестный магазин в глубину спального района? С другой стороны, в центре цена аренды высокая, и на ней можно прогореть в первые месяцы. Компромисс – удобная транспортная развязка вне зависимости от района. Позаботьтесь, чтобы рядом с магазином была парковка для автомобилей и велосипедов. Как искать персонал? Конечно, опыт в продажах, умение пользоваться техникой и программами – большой плюс. Но в велосипедном бизнесе важно, чтобы продавец умел проконсультировать. Изучить функции программ и техники может каждый, однако знания о самих велосипедах важнее. Консультант должен понимать разницу между видами транспортных средств, подобрать комплектующие и аксессуары под конкретный байк, дать практические советы. То есть вам нужны люди, знающие о велосипедах из личного опыта. Как продвигать велосипедный магазин? Комбинируйте офлайн- и онлайн-рекламу. Раздавайте листовки у ближайшей станции метро и возле торговой точки, займитесь SEO-продвижением сайта, запустите контекстную рекламу. Создайте паблик в социальных сетях и настройте таргетированную рекламу, сотрудничайте с местными блогерами. Своими силами тянуть все интернет-продвижение вряд ли удастся, поэтому заранее подыщите рекламное агентство. Только специалисты смогут разработать хорошую маркетинговую стратегию и реализовать ее. Сезонность – это страшно? Нет, если в «высокий сезон» у вас хорошие продажи. Пик покупательской активности в велосипедной тематике – с весны по осень, зимой обычно «глухо». Но и здесь не стоит унывать. В «низкий сезон» тоже можно стимулировать продажи эффективными кампаниями. Вот несколько идей:

готовьтесь к лету заранее – у нас большие скидки (и действительно их делайте);

проверьте, готов ли ваш байк к новому сезону (если продаете запасные части или есть мастерская);

транспорт специально для зимы (фэтбайки с широкими колесами для езды по снегу, можно делать упор на тех, кто не перестает кататься даже в холодное время).

Это основные шаги по открытию магазина велосипедов. Корректируйте план под свои возможности и успехов вам в новом бизнесе!