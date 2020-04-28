В Петербурге открылись онлайн-продажи автомобилей с доставкой на дом

В Санкт-Петербурге после двухлетнего перерыва возобновил работу онлайн-автодилер Carmart. Сервис предлагает дистанционную покупку новых автомобилей и машин с пробегом без визита в автосалон.

Carmart (carmart.ru) – проект автомобильного холдинга «Максимум». В портфеле онлайн-автодилера на момент старта продаж представлено 900 новых легковых автомобилей шести брендов – Audi, KIA, Hyundai, Genesis, Mitsubishi и Honda. Некоторые из них можно приобрести по ценам 2019 года. Также доступно 800 автомобилей с пробегом от различных производителей.

Carmart предлагает полностью прозрачное ценообразование. Покупатель, избегая общения с продавцом-консультантом, понимает, какие продукты и по какой цене он выбирает, и видит стоимость автомобиля на каждом этапе сделки. Сервис предоставляет возможность оформления кредита, выбора дополнительного оборудования, продуктов страхования, дистанционной оплаты и доставки машины на дом. В начале мая добавится услуга выездного трейд-ин с диагностикой сдаваемой машины.

Оплатить покупку можно на сайте, по выставленному счету или QR-коду через мобильный банк. В дальнейшем будет доступна оплата наличными. В отличие от традиционного приобретения автомобиля в автосалоне, Carmart дает клиенту возможность вернуть машину в течение 7 дней после сделки.

Доставка автомобилей осуществляется на адрес покупателя в течение суток в пределах Санкт-Петербурга и 10 км от границы города.

- Carmart, несмотря на временную «заморозку», по-прежнему остается единственным в России онлайн-автодилером, который предлагает полный цикл покупки автомобиля, - говорит директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов. – Мы даем возможность покупателю экономить время и деньги – он может купить машину из дома или офиса, не посещая автосалоны и не общаясь с продавцами, которые не всегда дают корректную информацию о конечной стоимости автомобиля. При этом Carmart оставляет за клиентом выбор типа коммуникации – он по-прежнему может приехать в дилерский центр для оформления сделки.

До конца 2020 года в Carmart планируют реализовать порядка 500 машин. На момент старта проекта 10 покупателей уже забронировали автомобили.

- Carmart способен изменить модель автобизнеса: сервис предлагает оперативность, комфорт и безопасность, что актуально для текущей ситуации. В перспективе мы планируем сделать Carmart маркетплейсом и подключить к нему других автодилеров. Возможно, это спасет их от ухода с рынка и сокращения рабочих мест, - отмечает Александр Кустов.