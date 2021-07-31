Порядок увольнения работников в случае ликвидации предприятия

Рассмотрим ситуацию, что фирма разорилась, бизнес не пошел и фирму ликвидируют. Что же делать с сотрудниками?

С прекращением деятельности предприятия, его руководство вынуждено попрощаться со всеми своими сотрудниками, и выплаты, причитающиеся каждому из них, должны быть произведены в полном размере. Если вопрос сложный и затруднителен, лучше обратиться к профессиональныму трудовому юристу https://suvorov.legal/advokat-yurist-po-trudovym-sporam/ оказывающему услугив Москве и Московской области.

После того, как предприятие пройдет всю процедуру ликвидации, ни один кредитор или бывший работник не смогут предъявить руководству какие-либо претензии финансового характера.

Поскольку порядок ликвидации ООО предусматривает создание ликвидационной комиссии, в число ее обязанностей входит разработка плана увольнения сотрудников. Согласно действующему законодательству, руководство может уволить всех сотрудников, включая тех, кто находится в отпуске, беременных женщин или сотрудниц, находящихся в декретном отпуске. Каждый из сотрудников, независимо от того, работает ли он по совместительству или эта работа для него – основное место занятости, должен быть предупрежден о грядущем увольнении письменным уведомлением. Это предупреждение должно быть вручено ему за два месяца до момента увольнения.

Уведомление должно быть отпечатано в двух экземплярах. Один экземпляр остается у сотрудника, а на втором он должен расписаться, засвидетельствовав, что ознакомился с сообщением, поставить дату и отдать работодателю. В случае отказа поставить свою подпись под уведомлением, предусмотрен следующий вариант: составляется акт отказа, который подписывается работодателем и другим сотрудником предприятия, присутствовавшим при этом.

По истечении двухмесячного срока, руководство издает указ об увольнении сотрудников. После того, как началась ликвидация предприятия, выплаты работнику должны быть проведены в полном объеме. Это значит, что ему необходимо заплатить за отработанные дни текущего месяца, выдать выходное пособие, компенсировать неиспользованный отпуск. Если сотрудник имел право на дополнительный отпуск, предприятие обязано выдать ему компенсацию за него также.

Бывают случаи, когда сотрудник не брал отпуск в течение нескольких лет. Выплаты должны проводиться за все годы. Даже в том случае, если работник был принят в штат менее полугода назад, он может претендовать на эту компенсацию. Расчет на предприятии производится в последний для сотрудника рабочий день. При составлении бухгалтерского отчета, средства, выплаченные предприятием в качестве компенсации за неиспользованный отпуск, относят к текущим расходам.