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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Для каких целей интернет-магазины вводят промокоды?

Для каких целей интернет-магазины вводят промокоды?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Одной из основных целей введения промокодов является привлечение новых покупателей в интернет-магазин.

Одной из основных целей введения промокодов является привлечение новых покупателей в интернет-магазин. Предлагая заманчивые скидки или специальные предложения, розничные продавцы могут привлечь внимание потенциальных покупателей, которые, возможно, не решаются совершить покупку. Коды служат мощным маркетинговым инструментом, стимулирующим покупателей впервые посетить сайт, ознакомиться с товарами и совершить свою первую покупку. Это не только помогает расширить клиентскую базу, но и повышает узнаваемость бренда на переполненном онлайн-рынке. По ссылке https://culturavrn.ru/society/41080 можно найти больше полезной информации.

Поощряя повторные покупки

Промокоды также эффективны для поощрения повторных покупок и повышения лояльности клиентов. Предлагая эксклюзивные скидки или вознаграждения существующим клиентам, интернет-магазины могут стимулировать их возвращаться и совершать дополнительные покупки. Купоны могут быть адаптированы для конкретных сегментов клиентов на основе их покупательского поведения, предпочтений или статуса лояльности. Такой персонализированный подход помогает укрепить отношения между брендом и его клиентами, повышая вероятность повторного обращения и долгосрочную лояльность.

Ликвидация избыточных запасов

Еще одна причина, по которой интернет-магазины вводят промокоды, заключается в том, чтобы:

  • избавиться от избыточных запасов,
  • стимулировать продажи товаров с медленным оборотом или сезонных товаров.

Предлагая скидки или рекламные акции на товары, запасы которых затоварены или срок годности которых подходит к концу, розничные продавцы могут высвободить ценное складское пространство, получить доход и избежать уценок или ликвидационных распродаж. Промокоды обеспечивают эффективный способ стимулировать спрос на эти товары и побуждают покупателей воспользоваться предложениями с ограниченным сроком действия до истечения срока их действия.

Создание ажиотажа и вовлеченности

Промо-коды также можно использовать стратегически, чтобы вызвать ажиотаж и вовлеченность покупателей. Интернет-магазины часто запускают рекламные кампании, приуроченные к праздникам, специальным мероприятиям или запуску новых продуктов, предлагая эксклюзивные скидки или стимулы, приуроченные к этим событиям. Создавая ощущение срочности, промокоды привлекают трафик на сайт, стимулируют обмен информацией в социальных сетях и вызывают разговоры среди потребителей. Такое повышенное вовлечение не только стимулирует продажи, но и повышает узнаваемость бренда и близость к нему.

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